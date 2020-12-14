ليست مفاجئة.. روسيا تعلن موقفها من العقوبات الأمريكية على تركيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب شراء الأخيرة منظومات صاروخية من روسيا ليست مفاجئة.





وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، إن العقوبات الأمريكية دليل آخر على موقف واشنطن المتعجرف تجاه القانون الدولي، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وأضاف "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة صاروخية روسية، هذا ليس مفاجئًا، فهي تتحدث عن الأمر منذ أكثر من عام.. هذا مثال آخر لموقفها المتغطرس تجاه القانون الدولي".





واعتبر لافروف أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لسنوات عديدة لا تضيف إليها سلطة في الساحة الدولية كمشارك مسئول في العمل الدولي والتعاون العسكري التقني.



