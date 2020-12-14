ليست مفاجئة.. روسيا تعلن موقفها من العقوبات الأمريكية على تركيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، أن العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب شراء الأخيرة منظومات صاروخية من روسيا ليست مفاجئة.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، إن العقوبات الأمريكية دليل آخر على موقف واشنطن المتعجرف تجاه القانون الدولي، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأضاف "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة صاروخية روسية، هذا ليس مفاجئًا، فهي تتحدث عن الأمر منذ أكثر من عام.. هذا مثال آخر لموقفها المتغطرس تجاه القانون الدولي".
واعتبر لافروف أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لسنوات عديدة لا تضيف إليها سلطة في الساحة الدولية كمشارك مسئول في العمل الدولي والتعاون العسكري التقني.
من جانبها، أعربت الخارجية التركية في بيان، عن رفضها العقوبات الأمريكية التي وصفتها بـ "الأحادية الجانب" على أنقرة، مشيرة إلى أن العقوبات ستضر العلاقات بينها وبين واشنطن.
وأكدت تركيا أنها سترد على تلك العقوبات بما يلزم، داعية في الوقت ذاته الولايات المتحدة لمراجعة "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.
وسيلحق هذا الإجراء على الأرجح ضررا بالاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير، كما طالت العقوبات 3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.
وتأتي هذه العقوبات، بعدما كشفت واشنطن عزمها فرض عقوبات على أنقرة، بعد شرائها منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس-400".