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رياضة

كورونا يضرب منتخب الشباب.. كواليس ما قبل سفر البعثة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:32 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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عبدالله هشام
قال الإعلامي هاني حتحوت، إنه سيتم إجراء مسحة جديدة لبعثة منتخب مصر للشباب، بعدما جاءت نتيجة العينة الأولى إيجابية لـ18 حالة داخل البعثة.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن ربيع ياسين المدير الفني، أَصَرّ على السفر إلى تونس قبل البطولة بأسبوع كامل، رغم رفض اتحاد الكرة.

وأوضح أن جمال محمد علي عضو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، غادر أسيوط متجها للقاهرة من أجل اللحاق بالبعثة في تونس يوم الثلاثاء".

وكشف حتحوت أسماء اللاعبين المؤكد إصابتهم بالفيروس التاجي، وهم: "محمد المغربي ومحمد اشرف من الأهلي، وأسامة فيصل وحسام اشرف وياسين مرعي من الزمالك، عبدالرحمن عشري وزياد كمال من إنبي، ، عبد الغني محمد من الاتحاد السكندري، محمود صابر المحترف في صفوف النجم الساحلي التونسي، إبراهيم عادل ومحمود صابر من بيراميدز، محمد جمال ومحمود جهاد من النجوم".
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