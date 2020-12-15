مدحت العدل معلنا التحدي رسميًا: سأترشح لرئاسة نادي الزمالك

أعلن السيناريست مدحت العدل، رسميا، ترشحه في انتخابات نادي الزمالك المقبلة، على مقعد الرئاسة.
وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "نويت الترشح بإذن الله في انتخابات نادي الزمالك القادمة على مقعد الرئاسة".
وتابع: "على ان يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخليًا وخارجيا لاتخاذ القرار المناسب الذي يعود لصالح الزمالك، فقط".
وأضاف: "وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق بإذن الله".
ومعروف السيناريست مدحت العدل بانتمائه وتعصبه الشديد لنادي الزمالك.
نويت الترشح بإذن الله في إنتخابات نادي الزمالك القادمة علي مقعدالرئاسة على ان يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيا لإتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلح الزمالك،الزمالك فقط.وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق بإذن الله pic.twitter.com/Koeg7GN7rx— MedhatELAdl (@ELAdlMedhat) December 15, 2020