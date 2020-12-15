في مرور مفاجئ لمحافظ أسوان وسط المدينة.. وضع صناديق قمامة وإزالة عمود إنارة

أثناء مروره المفاجئ على دور الرعاية الاجتماعية استوقف بعض المواطنين اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، للشكوى من تراكم القمامة بالشوارع الفرعية لشارع عباس فريد، وسط مدينة أسوان، وعلى إثر ذلك قام المحافظ بجولة تفقدية في المنطقة.





ووجه المحافظ بوضع 4 صناديق للقمامة مع قيام شركة النظافة بأعمال رفع المخلفات بشكل يومي للقضاء على أي تلوث بيئي أو انتشار للحشرات الضارة.









وشدد المحافظ على قيام رئيس قطاع كهرباء أسوان بإزالة أحد أعمدة الإنارة المعرضة للسقوط مع التشغيل الفعلي لمحول كهربائي جديد تم تركيبه مؤخرًا من أجل القضاء على ظاهرة ضعف وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.





وكلف اللواء أشرف عطية رئيس مركز ومدينة أسوان بإعداد دراسة لإزالة مبنى قديم تابع للوحدة المحلية تمهيدًا لتحويله إلى فناء إضافي لمدرسة محمد منير الابتدائية المجاور كمتنفس حيوى لطلاب المدرسة .





مؤكدًا على بدء أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية ضمن المرحلة الثانية لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب فى مناطق وسط المدينة والشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق الزيداب والسيل الريفي وكورنيش النيل، بالإضافة إلى تحسين الصرف الصحي بمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل الجديد.







وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صرف 20 ألف جنية كدعم مالي عاجل من المحافظة لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، وأيضًا دار رعاية المسنين مناصفة بينهما، بجانب دعمهما بعدد 2 شاشة تلفزيونية وأطقم مطابخ من خامات آمنة صحيًا ، علاوة على توزيع 40 كرتونة تشمل المواد الغذائية المختلفة، فضلًا عن توزيع ملابس جاهزة على البنات المقيمات بدار السيدات القبطيات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.





جاء ذلك أثناء قيام محافظ أسوان بزيارة مؤسسة تربية البنات القبطيات والتي تأسست عام 1966 م ، وكذا دار رعاية المسنين والتى تأسست عام 1989م.





اقرأ أيضًا:ووجه بقيام مديرية الصحة بأعمال التطهير والتعقيم أسبوعيًا لهذه الدور، بالإضافة إلى صرف كمامات وكميات من الكحول ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.