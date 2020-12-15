اتحاد الكرة: الكاف أصر على تطبيق اللائحة وننتظر نتيجة المسحة الأخيرة.. فيديو

قال جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم، إنه هناك اتصالات من اتحاد الكرة المصري مع الاتحاد الافريقي لمتابعة موقف منتخب مصر للشباب من الاستمرار في التصفيات المؤهلة لامم افريقيا. اتصالات





وأضاف جمال محمد علي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الاتحاد الافريقي اصر على تطبيق اللائحة واعتبر منتخب الشباب منسحبا".





وتابع جمال محمد علي:" نحن في انتظار نتيجة المسحة الأخيرة التي تم إجرائها لاتخاذ القرار النهائي بشأن منتخب الشباب".





وتابع جمال محمد علي:" سعيد بحماسة لاعبي منتخب الشباب واصرارهم على الاستمرار في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا"، مضيفا:" تحدثنا عن تأجيل المباراة مع الاتحاد الافريقي ولكنه أصر على موقفه".





ومن جانبه قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هناك 14 لاعبا في منتخب مصر للشباب إيجابي كورونا و14 لاعبا سلبيا، ولائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تؤكد ضرورة تواجد 11 لاعبا و4 لاعبين احتياطي ونحن نمتلك 11 لاعبا و3 احتياطيين.





وأضاف أشرف صبحي، في تصريحات تليفزيونية، "تم تأمين أبنائنا، ونتابع كل التفاصيل وننتظر نتيجة المسحة النهائية التي تم إجراؤها وكل الاحتمالات قائمة".





وتابع أشرف صبحي، "الأولوية صحة أبنائنا في منتخب الشباب، واطمأننت على كل أبنائنا في منتخب الشباب والمنتخب يضم ابني أيضا".





يذكر أن وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم أنهوا الأزمة الخاصة بإصابة 13 لاعبا من أعضاء المنتخب المصري للشباب إضافة إلى المدير الفني للمنتخب الكابتن ربيع ياسين بفيروس كورونا، أثناء تواجدهم في تونس للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وذلك من خلال توفير طائرة خاصة لإعادتهم إلى القاهرة غدًا الأربعاء.





ومن جانبه صرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه منذ ظهور نتائج التحاليل أمس تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية على مدار الساعات الماضية للوقوف على كافة الملابسات والحرص على توفير الرعاية الصحية وإجراءات العزل والاطمئنان على جميع أعضاء المنتخب من اللاعبين والجهاز الفني والإدارى إضافة إلى متابعة الموقف الخاص بإمكانية استكمال مشاركة المنتخب في منافسات البطولة من عدمه.





وأضاف وزير الرياضة أنه التواصل بالأمس مع السفير إيهاب فهمى سفير مصر لدى دولة تونس والذى قام بدوره على الوجه الأكمل سواء من خلال متابعته للبعثة أو تنسيقه مع المعامل المخبرية بتونس لإجراء التحاليل والمسحات اللازمة بمقر البعثة لجميع أفراد البعثة وتم التواصل بالأمس مع الكابتن ربيع ياسين إضافة إلى التواصل اليوم مع الدكتور جمال محمد على عضو لجنة اتحاد الكرة والذى تم سفره إلى تونس لمتابعة كافة التطورات.