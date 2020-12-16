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فن

شعور رائع.. شاهد أحمد الشامي يصف إحساسه أثناء الوقوف على المسرح

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 01:32 م
احمد الشامي
احمد الشامي
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ندى فكرى
شارك الفنان أحمد الشامى جمهوره ب صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق احمد الشامي علي الصورة قائلا :" أن تكون على المسرح أمر رائع ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي :
-مفتقدينك عليه
-بنحبك اوووي
-ده حقيقي

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ويشارك أحمد الشامي في مسلسل اسود فاتح، الذي تدور أحداثه  فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق والإثارة حول فتاة تتعرض لعديد من الأزمات فى حياتها. 


مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.


وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.
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