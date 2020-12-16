نيفين القباج: 300 مليون جنيه لدعم الصيادين

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن بالتعاون مع المجتمع المدني قامت بدور كبير خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الهلال الأحمر قدم خدمات إغاثية فى المناطق الأكثر احتياجًا، و الهلال الأحمر ساهم فى التوعية الصحية وتنظيم الصفوف لملتقى المعاشات.





وأشارت إلى أن الهلال الأحمر الذي يعمل معه 3300 متطوع قدم المواد الغذائية في المناطق الأكثر احتياجا وساهم بتقديم أدوات التعقيم، لافتة إلى كان الوزارة أيضا اشتركت مع صندوق تحيا مصر بإرسال شاحنات للقرى الأكثر احتياجا ونظمت أكبر قافلة في تاريخ مصر تضم 300 شاحنة.





وأردفت وزيرة التضامن، أن الرئيس السيسي وجه بضرورة دعم العمالة غير المنتظمة ووجه أيضا بشراء بدل وقاية لحماية الصيادين، مؤكدة أنه الوزارة قدمت كافة أنواع الدعم لهم.





وشددت القباج، أن الوزارة تهتم ببعض الفئات لا سيما فئة الصيادين الذين أخذوا النصيب الأكبر من الدعم، وتم إتاحة مشروعات صغيرة لهم.





ولفتت إلى أن الوزارة تدعم الصيادين بـ3 آلاف ونصف من إجمالي سعر المركب البالغ 8 آلاف جنيه وبأقساط، ميسرة وان 81% من الصيادين لديهم تأمين اجتماعي.





وكشفت أن الوزارة تستهدف دعم 50 ألف صياد، مضيفة أن الاهتمام الأبرز بـ20 ألف منهم الأفقر بينهم، لافتة إلى أن الوزارة رصدت 300 مليون جنيه لدعم الصيادين.



