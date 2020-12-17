مصطفي محمد.. صانع انتصارات الزمالك على بيراميدز

تحمل مباريات الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز ذكرى طيبة في صدور جماهير القلعة البيضاء، ويراها البعض البداية الحقيقية، والبعض الآخر يراها "تأكيد الجدارة"، للاعب مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر.

ففي الثاني عشر من ديسمبر 2019، التقى الزمالك نظيره بيراميدز في الجولة السابعة للدوري الموسم الماضي.

قبل اللقاء، فجأة ظهرت حملات انتقاد عنيفة لاحقت مصطفى محمد "ابن الثانية والعشرين وقتها" المهاجم الواعد يرددها لاعبون أندية سابقة عنوانها الرئيسي "مصطفى محمد ليس مهاجم المباريات الكبرى"، وهي الحملة الشرسة للمهاجم صغير السن الذي كان عائدًا لتوه من قيادة المنتخب الأولمبي للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولم يهتز مصطفى محمد بل كان الورقة الرابحة للفريق، شارك أساسيا ونجح في تهديد المرمى بأكثر من فرصة، وسجل الهدف الأول قبل أن يضيف محمود علاء الهدف الثاني ليقود مصطفى محمد الفريق للفوز الرائع بهدفين دون رد وحصد ثلاثة نقاط غالية كانت من أهم الأسباب التي منحت الزمالك التفوق على بيراميدز في سباق التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

وكان مصطفى محمد هو مفتاح الفوز للزمالك أيضا في لقاء الفريقين بالدور الثاني الذي أنهاه الفريق أيضا بنفس النتيجة بهدفين دون رد حيث تقدم المهاجم الشاب وأضاف كاسونجو الهدف الثاني ليخرس البلدوزر الصغير كافة الألسنة التي حاولت إيقاف موهبته “محليا” على الأقل.

مصطفى محمد أنهى الموسم الماضي ببطولة الدوري الممتاز مسجلا 11 هدفا وبدأ مشوار أهدافه هذا الموسم في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب مسجلا الهدف الثاني للزمالك الذي فاز بالمباراة بهدفين دون رد ويسعى لوضع بصمة جديدة له في مباراة بيراميدز مساء الخميس بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف استاد 30 يونيو بالدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.