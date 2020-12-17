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تعليم

رئيس جامعة أسوان: يوقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع زراعة جامعة أسيوط.. صور

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
قام اليوم الخميس الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الزراعة جامعة أسيوط وكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان في عدة مجالات.

ووقع البروتوكول من الطرفين كلا من الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة جامعة أسيوط.

وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة أسوان ونخبة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعتين.

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ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب أهمية توقيع البروتوكول الذي تضمن العديد من النقاط منها تبادل الخبرات العلمية والمشروعات البحثية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني ونظم الري الحديث، وذلك لتعظيم الاستفادة بالخبرات العلمية والبحثية في مجال التوسع في الرقعة الزراعية بمحافظة أسوان والمشروعات القومية التي تولي لها الدولة اهتمامًا كبيرًا لزيادة الحاصلات الزراعية بتوشكي.

وكان قد قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إنه انطلقت فعاليات مبادرة طلاب بلا تمييز من الحرم الجامعي بصحاري حيث تعد مبادرة طلابية تقام بالتعاون بين جامعة أسوان وجمعية المستقبل للتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى التي تعمل على نشر الوعى وتنمية وتطوير المجتمع.

وأشار الدكتور أحمد غلاب أن مبادرة طلاب بلا تمييز تعقد تحت رعاية رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك خلال الفترة من 15-17 ديسمبر 2020.

وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد أن المبادرة تضم عددا من الأنشطة المتنوعة حلقات نقاشية، ومسابقات فنية، وعروض ومسابقات رياضية، وعرض مسرحى كل الأنشطة تتمحور حول أثر التمييز على الفرد والمجتمع والحلول المقترحة للحد والقضاء على كل أشكال التمييز باستخدام الفن والرياضة، ويشارك فى المبادرة من جامعة أسوان كليات التربية الرياضية وكلية التربية كلية التربية النوعية وإدارة رعاية الشباب المركزية.

ومن جانبه أشار سمير كامل رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل للتنمية إلى أنه سوف يعقد الحفل الختامى لتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على المشاركين فى المبادرة يوم الأحد القادم الموافق 20/12/2020.
رئيس جامعة أسوان: يوقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع زراعة جامعة أسيوط.. صور
رئيس جامعة أسوان: يوقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع زراعة جامعة أسيوط.. صور
رئيس جامعة أسوان: يوقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع زراعة جامعة أسيوط.. صور
رئيس جامعة أسوان: يوقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع زراعة جامعة أسيوط.. صور
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