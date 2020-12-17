رئيس جامعة أسوان: يوقع بروتوكول تعاون أكاديمي مع زراعة جامعة أسيوط.. صور





ووقع البروتوكول من الطرفين كلا من الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان ، والدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة جامعة أسيوط.





وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة أسوان ونخبة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعتين.





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ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب أهمية توقيع البروتوكول الذي تضمن العديد من النقاط منها تبادل الخبرات العلمية والمشروعات البحثية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني ونظم الري الحديث، وذلك لتعظيم الاستفادة بالخبرات العلمية والبحثية في مجال التوسع في الرقعة الزراعية بمحافظة أسوان والمشروعات القومية التي تولي لها الدولة اهتمامًا كبيرًا لزيادة الحاصلات الزراعية بتوشكي.









وأشار الدكتور أحمد غلاب أن مبادرة طلاب بلا تمييز تعقد تحت رعاية رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور مجدى محمد على نائب رئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك خلال الفترة من 15-17 ديسمبر 2020.





وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد أن المبادرة تضم عددا من الأنشطة المتنوعة حلقات نقاشية، ومسابقات فنية، وعروض ومسابقات رياضية، وعرض مسرحى كل الأنشطة تتمحور حول أثر التمييز على الفرد والمجتمع والحلول المقترحة للحد والقضاء على كل أشكال التمييز باستخدام الفن والرياضة، ويشارك فى المبادرة من جامعة أسوان كليات التربية الرياضية وكلية التربية كلية التربية النوعية وإدارة رعاية الشباب المركزية.



