بصبغة شبابية خارجة عن المألوف.. ملتقى الأقصر للتصوير يختتم فعالياته

جاءت دورة هذا العام فى ثوب جديد فنظرا للظروف العالمية من انتشار فيروس كورونا الا ان الملتقى استمر فى صبغته الدولية بمشاركة اثنين من الفنانين الاجانب كما ظهر واضحا التوسع فى الشباب المصريين من محافظات مختلفة فى الملتقى .





اكد الفنانون المشاركون ان دورة هذا العام اثقلتهم واضافت لهم الكثير خاصة وسط طبيعة الاقصر الخلابة لافتين ان فترة اسبوعين وهى مدة الملتقى اتاحت لهم المزيد من الابداع وتقديم افضل ما لديهم . من جانبه اكد دكتور فتحى عبد الهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية ان دورة هذا العام لها طعم مختلف بدعم ورعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حيث جاءت الدورة ليس فقط لدعم الفن والابداع فحسب ولكن ايضا لدعم السياحة فى الاقصر التى تعتبر من اجمل واقيم مدن العالم بالاضافة الى انها دورة داعمة للمسئولية المجتمعية للصندوق ودوره المجتمعى فى دعم الثقافة والابداع .





واشاد عبد الوهاب بالمستوى الفنى الراق الذى ظهر به الملتقى . يذكر ان دورة هذا العام كرمت الفنان التشكيلى الكبير أ.د مصطفي عبد المعطي أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية. وحصل (عبد المعطى) علي بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير عام 1972، كما حصل علي درجة الأستاذية في الفنون من أكاديمية سان فرناندو بمدريد عام 1977، شغل العديد من المناصب منها وكيل وزارة الثقافة والمشرف العام على المركز القومى للفنون والآداب (المركز القومى للفنون التشكيلية فيما بعد) عام 1980 حتى 1988، رئيس الاكاديمية المصرية للفنون بروما عام 1988 وحتى عام 1996 . أنشأ قاعة النيل (1984)، بينالي القاهرة الدولي (1984)، جناح مصر بمتحف تيتوجراد، مجمع محمود سعيد للمتاحف، متحف الفن الحديث بالقاهرة (1985)، تجهيز دار النسجيات بحلوان، كما نظم العديد من المسابقات الفنية السنوية منها: مسابقة مختار في النحت، مسابقة تصوير الموضوعات المتعددة، حصل علي جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2001. جدير الذكر أن الدورة الـ 13 من الملتقي شارك فيها الفنانين المصريين: فيروز سمير، وليد قانوش، هانى رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأمانى موسى، ومن الفنانين العرب : عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية). كما يشارك من شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة الطنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.