فستان بوردة حمراء.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بجمالها

صورًا جديدة من ثاني حلقات برنامج انت مين، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت

بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.