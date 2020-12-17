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مرأة

فستان بوردة حمراء.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بجمالها

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورًا جديدة من ثاني حلقات برنامج انت مين، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.


وظهرت سيرين عبد النور مرتدية فستانًا متوسط الطول باللون الاسود حمالات ، ومزين باورود من المنتصف باللون الأحمر، وهو ما زاد من رقة ورقة إطلالتها.

وقامت سيرين عبد النور بـ ترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة مع ارتداء توق على رأسها باللون الفضي، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

وأكملت  سيرين عبد النور إطلالتها بوضع المكياج، واختارت الآي لاينر والماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.

فستان بوردة حمراء.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بجمالها
فستان بوردة حمراء.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بجمالها
فستان بوردة حمراء.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بجمالها
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