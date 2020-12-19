ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إبداعات زمن الكورونا.. مناظر الطبيعة الروسية على أرض الثغر.. شاهد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
ابداعات زمن الكورونا..
ابداعات زمن الكورونا.. مناظر الطبيعة الروسية على أرض الثغر
Advertisements
أحمد بسيوني

شجرة كريسماس مضيئة تمثل تابلوه رائع مع قدوم احتفالات عيد الميلاد، ولوحات فنية تمثل الطبيعة الخلابة في روسيا، كل هذا اجتمع في عروس البحر المتوسط، وبالتحديد في المركز الروسي للعلوم والثقافة، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لترسل مصر رسالة إلى الجميع بأن الفن روح الشعوب رغم ما يعانيه العالم من جائحة لم يسبق لها مثيل، أثرت على جميع الأنشطة الاجتماعية والفنية.

ومع ذلك، كان للفنانين رأي أخر، حيث دفعت هذه الجائحة الفنانين إلى إعادة صياغة أعمالهم من جديد، وابتكار أفكار جديدة، وكانت الدولة المصرية سباقة في استضافة الفنانين من كل بقاع الأرض.

أقرأ أيضًا:

سفير فيتنام بالقاهرة: ميناء الإسكندرية سيصبح مركزًا بين أوروبا وفيتنام

وافتتح مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة مراد جاتين معرض لوحات الفنان الروسي فلاديمير فاخروشيف بعنوان "المناظر الطبيعية الروسية"، وذلك بمقر المركز وسط المدينة، في حضور الفنان حسن وصفى نقيب التشكيليين بالإسكندرية، وعدد من عشاق الفن والإبداع.

وقدم الفنان الروسي فلاديمير فاخروشيف الشكر لمصر المشمسة مصر الجميلة على استضافة هذا المعرض داخل أسوار المركز الثقافي بالإسكندرية على أرض مصر، مشيدًا بالعلاقات المصرية الروسية، وبالدعم المصري لاستضافة هذه المعارض.

وأشار إلى أن اللوحات الموجودة بالمعرض تعكس تأثره بالمناظر الطبيعية في البيئة التي يقيم فيها، وهو ما كان له أثر كبير على أعماله الفنية.

ويضم المعرض 34 لوحة فنية من أعمال الفنان الروسي، تعكس المناظر الطبيعية الموجودة في روسيا، بكافة تفاصيلها حاول بها فاخروشيف تقديم الطبيعة الروسية في شكل جديد.

من جانبه قال الفنان حسن وصفي إن الفنان الروسي مزج بين عناصر فنية مختلفة في لوحاته، مشيرًا إلى أن هناك فارق في درجات الألوان بين الطبيعة المصرية، والطبيعة الروسية، حيث تأثر الفنان الروسي بهذا الاختلاف.

ويأتي المعرض ضمن الأنشطة المميزة التي ينظمها المركز وتشمل الفنون والثقافة والأدب على مدار العام.

يذكر أن المركز الروسي استضاف أمس نخبة من المثقفين والمفكرين ضمن فعاليات الصالون الأدبي بالمركز الروسي للعلوم الثقافة بالإسكندرية والذي انعقد تحت عنوان "الأدب الروسي المعاصر".

وناقش المشاركون عددًا من الأعمال الأدبية التي عكست الإبداع لدي الكتاب من روسيا، مؤكدين أن الأدب الروسي المعاصر قدم مفكرين ساهموا في إثراء الفنون والآداب وقدموا إبداعات نالت إعجاب الجمهور.

وتعد روسيا ومصر شريكان رائدان في منطقة الشرق الأوسط، ويرجع تاريخ العلاقات بينهما إلى 26 أغسطس عام 1943، حيث تم تدشين الروابط الدبلوماسية وتبادل إقامة السفارات والقنصليات.

وتشهد العلاقات السياسية بين مصر وروسيا طفرة في أعقاب ثورة 30 يونيو، بدأت بتبادل الزيارات بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، ثم تطورت إلى تبادل الزيارات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي؛ ووقع البلدان اتفاقية لإنشاء شراكة شاملة وتعاون استراتيجي كامل.

إبداعات زمن الكورونا.. مناظر الطبيعة الروسية على أرض الثغر.. شاهد
إبداعات زمن الكورونا.. مناظر الطبيعة الروسية على أرض الثغر.. شاهد
إبداعات زمن الكورونا.. مناظر الطبيعة الروسية على أرض الثغر.. شاهد
إبداعات زمن الكورونا.. مناظر الطبيعة الروسية على أرض الثغر.. شاهد
إبداعات زمن الكورونا.. مناظر الطبيعة الروسية على أرض الثغر.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

«الرسام العاشق» و«وليد كريم» في ضيافة أوبرا دمنهور

للتعريف بالتقاليد الروسية.. احتفالية أونلاين بين مدن موسكو والقاهرة والإسكندرية والغردقة

لوحات وتماثيل.. تعرف على معرض القاهرة للفنون بدورته السادسة .. فيديو

المركز الثقافي الروسي ينظم صالونا أدبيا في الإسكندرية

بسبب كورونا.. بوتين: الاقتصاد الروسي انخفض هذا العام بنسبة أقل من الدول الأوروبية

روسيا فى معرض "فن الكم" بمركز طلعت حرب

ترشيحاتنا

محمد صلاح عن إمكانية انتقاله للدوري الإسباني: ليفربول يحسم مستقبلي

بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي يكشف حقائق مهمة عن الفيروس.. شاهد

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور

على مساحة 200 متر.. السيطرة على حريق شب بمستشفى الأمراض النفسية بالخانكة

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

مدرب بيراميدز السابق: الفريق سينافس بقوة على البطولات ولا أحد يرفض التعاقد مع رمضان صبحي

Advertisements

بعد ارتفاع أعداد إصابات كورونا.. إجراءات عاجلة من "التربية والتعليم" لتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة فيديوهات بسنت وياسين

ظهور أعراض غير متوقعة.. مسئول أمريكي يكشف مفاجأة لدى بعض متلقي لقاح فايزر

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

بسبب فستانها.. ابنة أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج في حفل ديرجيست

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

قبل مواجهة الأهلي.. حميدو قائد سونيديب: الزمالك المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

بعد ارتفاع حرارته.. مخاوف فى الأهلي من إصابة نجم الفريق الجديد بـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات السيارة الشبابية .. هوندا سيفيك 2020

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

قبل نهاية العام.. أسعار سيارة جيلي 2020 في مصر.. صور