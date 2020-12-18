إصابة جديدة بـ فيروس كورونا فى عائلة موسيماني مدرب الأهلي

تعرضت ابنة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة الماضية.





وكشفت مصادر خاصة أن ابنة موسيماني تعرضت للإصابة بفيروس كورونا وتم نقلها إلي المستشفي .





وقالت المصادر أن زوجة موسيماني قد تعرضت للإصابة في البداية وتم نقلها للمستشفى ثم أصيب المدير النفسي .





وأضافت المصادر أن موسيماني حالته مستقرة ولكنه يخضع للعزل بأحد المستشفيات الخاصة لتجنب مخالطته لأحد.





وأوضحت أن المدير الفني يغيب عن قيادة فريقه في مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء اليوم في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.



