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أخبار العالم

إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بـ فيروس كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:56 م
إصابة رئيس وزراء
إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بفيروس كورونا
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سمر صالح
أعلنت السلطات السولفاكية، اليوم الجمعة، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الرئاسة الفرنسية، أمس الخميس، عن إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بالفيروس وخضوعه للحجر الصحي لمدة 7 أيام.

ورجح القصر الرئاسي الفرنسي، الإليزيه،  أن تكون إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون، قد وقعت أثناء حضوره قمة المجلس الأوروبي. 

وعقب ذلك، بدأ تتبع المخالطين لماكرون خلال الأيام القليلة الماضية، وتقرر وضع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في العزل، على الرغم من ثبوت خلوه من الفيروس، عقب إجراء عدد من الفحوصات.

كما تقرر دخول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، العزل عقب مخالطته لماكرون، أثناء تناول الغداء معه يوم الاثنين الماضي.

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