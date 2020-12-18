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رياضة

منتخب الشباب ليس الأول.. فرق ومنتخبات قتل فيروس كورونا أحلامها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:21 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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إسماعيل محمود
ألغيت مباراة منتخبي مصر للشباب ضد نظيره التونسي في كأس شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفراعنة الصغار.

قرار الإلغاء جاء نتيجة عدم وجود 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين على مقاعد الاحتياط في صفوف المنتخب المصري، وهو الشرط للعب المباراة حال وجود إصابات بفيروس كورونا، ولكن لم يتوافر ذلك الشرط لدى الفراعنة الصغار، ليتم إلغاء المباراة من قبل اتحاد شمال أفريقيا، واعتبار المنتخب المصري خاسرًا.

منتخب مصر كان قد خسر أولى مبارياته بنفس الأسباب أمام المنتخب الليبي بعد إلغاء المباراة، ليضيع حلم التأهل لكأس الأمم الأفريقية بسبب فيروس كورونا.

منتخب مصر للشباب ليس الأول الذي قد تضرر بسبب فيروس كورونا، فمنذ انتشار الفيروس في دول العالم، ألغيت العديد من المباريات وتم إقصاء العديد من الفرق والمنتخبات، وفي هذا التقرير نستعرض أمثلة لفرق ومنتخبات ألغيت مبارياتها بسبب فيروس كورونا.

الهلال السعودي
أقصي الهلال السعودي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، رغم حسم تأهله قبل جولة من نهاية الدور، فالهلال كانت لديه مباراة أمام شباب الأهلي الإماراتي في الجولة السادسة، لكن فيروس كورونا تفشي في صفوف بطل آسيا، ولم يتبق سوى 9 لاعبين أصحاء فقط في قائمة الفريق، ليتم إقصاء الهلال من البطولة وإلغاء جميع نتائجه، ليخسر الهلال لقبه.

دريتا الكوسوفي
فريق دريتا من كوسوفو كانت تنتظره مباراة أمام لينيفيلد من جمهورية أيرلندا الشمالية في الدور التمهيدي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن لتفشي فيروس كورونا في الفريق الكوسوفي ووجود حالتي إصابة بالمرض، تم إلغاء المباراة واعتباره خاسرًا ليودع التصفيات.

المنتخب الأوكراني
تفشى فيروس كورونا في صفوف المنتخب الأوكراني قبل مباراته أمام المنتخب السويسري في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي قرر إلغاء المباراة واعتبار الأوكران خاسرين بثلاثية نظيفة، ليهبط المنتخب الأوكراني من التصنيف الأول في البطولة بسبب تلك الخسارة.
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