لينكون تطرح تحديثا جديدا للسيارة نافيجيتور 2022 Lincoln navigator.. صور

تقوم شركة لينكون Lincoln حاليًا بعمل تحديثات جديدة لسيارتها لينكون نافيجيتور 2022 Lincoln navigator بهدف طرح فيس ليفت لها، قررت لينكون إصدار حزمة تحديثات جمالية جديدة لموديل نافيجيتور 2022 بهدف دعم مبيعاتها.





تحديثات لينكون نافيجيتور 2022 Lincoln navigator متوفرة فقط لفئة Black Label الأعلى في الطراز، وقد صرحت لينكون أن 20% من العملاء الذين يقدمون فعليا علي شراء نافيجيتور اختاروا هذه الفئة الأكثر فخامة.





تشمل لينكون نافيجيتور 2022 Lincoln navigator لمسات سوداء للسقف والشبك والجناح الخلفي وأغطية المرايا الجانبية وجنوط 22 جديدة، وستتوفر هذه السيارة مطلع العام القادم 2021.





تقوم لينكون Lincoln هذه الفترة بالاستغناء تدريجيا عن تصنيع السيارات السيدان، حيث أوقفت فورد إنتاجها بشكل نهائي في الولايات المتحدة، وجنرال موتورز تسير على خطاها.





وبعد وقف إنتاج كونتيننتال فتأتي تشكيلة لينكون على سيارات الاس يو في فقط، ولن يتغير هذا الأمر في المستقبل وفقًا لنائب رئيس شركة فورد، كومار جالهوترا بعدما أدلى بهذا التصريح في مؤتمر صحفي.





مما يعني أن أي شخص يرغب في شراء سيارة سيدان من لينكون يجب عليه أن يحصل عليها قريبًا فإن مستقبل لينكون يكمن في سيارات الدفع الكلي فقط وستستغني بشكل نهائي عن السيارات السيدان.





قررت شركة فورد عملاق صناعة السيارات الامريكية ان تقوم بوقف تصنيع موديلات السيارات السيدان علي مستوي العالم و علي رأسها موديلات فورد فييستا ford fiesta و فورد فوكس ford focus و فورد فيوجن ford fusion و فورد توروس ford taurus .





منذ ذلك القرار وظل عشاق علامة فورد الأمريكية يتساءلون لماذا تقرر فورد مثل هذا القرار وما مدى صحته من الأساس خصوصا مع استمرار منافسيها مثل تويوتا وهوندا ومازدا في التمسك بالسيارات السيدان والمنافسة فيها بقوة وعدم التخلي عنها.