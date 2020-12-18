أبوس رجلك سيبني أنا حامل.. السيدة المغتصبة أمام زوجها تكشف تفاصيل الحادثة

قالت الزوجة التي تعرضت للاغتصاب أمام زوجها في المقابر بالإسماعيلية، إن الجناة قاموا بضرب زوجها واخذهما إلى مكان به كاميرات وقاموا باغتصابها أمام زوجها ومن ثم تركوهما.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنها بعد ذلك قامت بالاتصال بوالدتها ومن ثم ذهبوا إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة وقامت الشرطة بالقاء القبض على المتهم الرئيسي خلال نصف ساعة فقط.





وتابعت الزوجة أنها قامت بالتوسل إلى الجاني قبل أن يقوم بفعلته معها، قائلة: "أبوس إيدك ورجلك سيبني أنا حامل" فقام الجاني بالرد عليها "انتي لو أمي أو اختي هعمل فيكي أكتر من كده".



