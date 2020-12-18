بعد قرار البرلمان الأوروبي.. أحمد دياب: لا نسمح لأحد بالتدخل فى شئون مصر

انفعل الإعلامي أحمد دياب، على الهواء وذلك بعد أن قام البرلمان الأوروبي بالتصويت على قرار يدين الدولة المصرية في سجل حقوق الإنسان، وطالب القرار بالضغط على مصر وربط المساعدات المستقبلية بأوضاع حقوق الإنسان.





وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن: "لا نسمح لأحد بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر".





ولفت إلى أنهم يتركون ما يحدث فى تركيا ويتحدثون عن مصر وأشار إلى أن قناة الجزيرة القطرية احتفت بالقرار، وكل أعداء الدولة المصرية فرحوا بهذا القرار.





وكشف أن البرلمان المصري أعلن رفضه لقرارات البرلمان الأوروبي، واعتبر تلك القرارات غير مقبولة.



