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توك شو

بعد قرار البرلمان الأوروبي.. أحمد دياب: لا نسمح لأحد بالتدخل فى شئون مصر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:45 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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البهي عمرو
انفعل الإعلامي أحمد دياب، على الهواء وذلك بعد أن قام البرلمان الأوروبي بالتصويت على قرار يدين الدولة المصرية في سجل حقوق الإنسان، وطالب القرار بالضغط على مصر وربط المساعدات المستقبلية بأوضاع حقوق الإنسان.

وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه برنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن: "لا نسمح لأحد بالتدخل فى الشئون الداخلية لمصر".

ولفت إلى أنهم يتركون ما يحدث فى تركيا ويتحدثون عن مصر وأشار إلى أن قناة الجزيرة القطرية احتفت بالقرار، وكل أعداء الدولة المصرية فرحوا بهذا القرار.

وكشف أن البرلمان المصري أعلن رفضه لقرارات البرلمان الأوروبي، واعتبر تلك القرارات غير مقبولة.

وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا ‏راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏
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