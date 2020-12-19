مفتى الديار: المتوفى بسبب كورونا شهيد وتختلف أحكامه

استعرض برنامج، "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق خلال حلقة اليوم أهم 10 فتاوى أصدرها الدكتور شوقى علام خلال استضافته في حلقات سابقة من البرنامج.

وأكد الدكتور شوقى علام، أن المتوفى بسبب فيروس كورونا "شهيد"، مؤكدا أن الرسول بشرنا أن المبطون والمتوفى بسبب وباء يستحق لقب "شهيد"، معقبا:" لكن يفرق بين الشهيد الذى نحن بصدده والشهيد فى المعركة حيث أن الأخير له أحكام مختلفة".

وكان قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن استخدام العطور بالنسبة للرجال والنساء يدخل في حيز النظافة والشكل الجميل للإنسان وحتى يرى منه مظهرٌ جميلٌ وهذه مطلوبات شرعية.





وأضاف مفتى الجمهورية: أن من المطلوبات الشرعية أن يعيش الإنسان شكله جميلا فوق الجوهر والقلب النظيف، لافتا إلى أن العطور تندرج في هذا الشأن.



