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لعلاج نزلات البرد.. تعرف على فوائد الشاى بالليمون لرفع المناعة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
الشاى بالليمون علاج فعال لعدد من الأمراض، مما يجعلك تتناوله كل يوم، كما أنه يعد بديلا صحيا لمختلف المشروبات الغازية الأخرى. 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الشاى بالليمون لرفع المناعه والقضاء على نزلات البرد الشديدة. 

- الشاى بالليمون علاج لعدد من الأمراض وأنواع الالتهابات المختلفة فى الجسم، لأنه يعمل على تطهيره  وإزالة السموم المختلفة منه.
- علاج للبرد والانفلونزا، فإنه يساعد فى تخفيف أعراض البرد والانفلونزا، ويعزز من الجهاز المناعى.
- الشاى بالليمون يزيل السموم من الجسم، فإنه ينشط العقل ويساعد على صفاء الذهن وهذا واحد من أهم فوائد شرب الشاى.
- يحتوى الشاى بالليمون على الفلافونويدات التى تقلل من الالتهاب ومنع تشكيل جلطات الدم فى الشرايين وأفضل وسيلة للتغلب على الأزمة القلبية.
- يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى، لأنه له تأثير مهدئ ويزيل السموم والنفايات من الجسم، لاحتوائه على حامض الستريك الذى يساعد على الهضم ويذوب حصى الكلى.
- يحسن نشاط الإنسولين فإن الجسم يحول الإنسولين لجلوكوز ثم يتم تحويله لسكر ويحول فى الجسم لطاقة.
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