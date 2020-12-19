جنوب إفريقيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي، زويلي مخيزي، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.





وقال مخيزي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": ""لقد عقدنا مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن أن علماء الوراثة لدينا هنا في جنوب إفريقيا قد اكتشفوا نوعا مختلفا من فيروس SARS-CoV-2، المسمى 501.V2".





وأضاف الوزير أنه في العينات المأخوذة من الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة، يكون الحمل الفيروسي أعلى منه في المرضى المصابين بسلالات أخرى من فيروس كورونا، وهو ما يمكن أن يتسبب في انتشار العدوى بسرعة أكبر.



