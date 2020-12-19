بمشاركة 20 جامعة.. "طنطا" تحصد بطولة الجمهورية للجامعات فى كمال الأجسام

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى، عن فوز الجامعة ببطولة الجمهورية للجامعات فى كمال الأجسام وحصولها على المركز الأول للعام الرابع على التوالي، بمشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية.









أوضح رئيس جامعة طنطا، أن البطولة أقيمت بمسرح المدرج المركزي بالمجمع الطبي في إطار دوري الجامعات المصرية بمشاركة 20 جامعة، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلاب المشاركين بلغ 120 طالبا.





وقال الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الطلاب، إن البطولة أسفرت عن فوز جامعة طنطا بالمركز الأول بإجمالي 80 نقطة بواقع ميدالية ذهبية فاز بها الطالب حسام أشرف "كلية الآداب" وزن 85 ك، وأربعة ميداليات فضية حصل عليهم الطالب محمد جلال سلطان "تربية رياضية" وزن 60 ك، وأحمد رؤوف "تربية رياضية" وزن 90 ك، وزياد المحمدي " كلية التجارة " وزن 75 ك، ومحمد وليد عثمان "كلية التربية" وزن 70 ك، بالإضافة إلى ميدالية برونزية حصل عليها الطالب محمد الشربينى "كلية الحقوق" وزن 65 ك.





وجاءت وزارة التعليم العالى فى المركز الثانى بـ79 نقطة، والمركز الثالث جامعة حلوان بـ56 نقطة، والمركز الرابع جامعة المنصورة بـ45 نقطة، والمركز الخامس جامعة الإسكندرية بـ39 نقطة، والمركز السادس جامعة سوهاج بـ34 نقطة.



