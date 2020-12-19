زي المحلات.. طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالتفصيل

"بولد سكاي" ، يوضح لك بالتفصيل وصفة وطريقة عمل البيتزا الإيطالي : إذا كنت تبحثين دومًا عن طريقة تحضير البيتزا ، بشكل يغنيك عن الشراء من المطاعم، ولا تجدين الطريقة ،فان موقع









مقادير عجينة البيتزا:

٤ أكواب دقيق

٢/١ كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة فورية

٢/١ ١ كوب ماء دافئ

١ ملعقة كبيرة بيكينج بودر

٢/١ علبة زبادي

ذرة ملح

ذرة سكر

مكونات حشو البيتزا:

فلفل أخضر (مقطع حلقات)

طماطم (مقطعة لقطع صغيرة)

جبن رومي مبشور

جبن موتزاريلا

سوسيس (يتم سلقه وتقطيعه لدوائر)





مقادير صلصة البيتزا الإيطالية:

٤ ملاعق كبيرة صلصلة طماطم

٢/١ كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل

زعتر

٤/١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم





طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية والحشو:





ابدأي بتخفيف صلصلة الطماطم بالماء ووضعها على النار مع إضافة عصير الليمون وزيت الزيتون والسكر والبهارات.





تقلب الصلصلة حتى الغليان ثم ترفع من النار وتترك حتى تبرد لحين الانتهاء من عمل البيتزا.





اذيبي الخميرة في نصف كوب ماء دافئ واضيفي رشة سكر ثم اتركيها مغطاة لمدة عشر دقائق حتى تختمر.





لعمل عجين البيتزا، احضري وعاء عميق وضعي فيه الدقيق والبيكينج بودر، ثم اضيفي الزيت والزبادي والملح والخميرة.





قلبي جيدا بالملعقة حتى تندمج المكونات ثم اتركي الملعقة وابدأي في استخدام يديك لتشكيل العجين





اضيفي كوب من الماء الدافئ تدريجيا إلى العجين وقلبيه بيدك حتى يصبح متماسكا تماما. وفي حالة إلتصاق العجينة بيدك، اضيفي المزيد من الدقيق.





اتركي العجين لمدة ساعة حتى ترتاح أو تصبح أكثر انتفاشا.





الآن قومي بتقسيم العجينة وفردها على ثلاث صواني دائرية الشكل.





افردي الصلصة على السطح واتبعيها ببشر الجبن الرومي والموتزريلا ثم ضعي باقي المكونات ونسقيها وفقا لرغبتك.





- سخني الفرن لمدة عشر دقائق، ثم ضعي الصواني به واتركي البيتزا تنضج لمدة تتراوح من ١٠





- ١٥ دقيقة وقدميها ساخنة، وبالهناء والشفاء.