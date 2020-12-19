الأكثر عرضة لكورونا .. 26 حالة صحية تجعلك مهددا بالإصابة

يعتقد البعض ان المسنين فقط هم المعرضون لخطر الاصابة بفيروس كورونا ولكن هذا ليس حقيقيا فهناك فئات متعددة معرضة لخطر الاصابة بهذا الوباء.





ونعرض لكم قائمة بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وفقا لما ذكره موقع " NHS".





وأوضح أنه قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بفيروس كورونا إذا كنت من بين هؤلاء:





- من اجرى عملية زرع أى عضو فى الجسم

- من يتلقى علاجًا كيميائيًا أو علاجًا بالأجسام المضادة للسرطان ، بما في ذلك العلاج المناعي

- من يخضع لدورة مكثفة من العلاج الإشعاعي (العلاج الإشعاعي الجذري) لسرطان الرئة

- من يخضع لعلاجات السرطان الموجهة التي يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة مثل مثبطات بروتين كينيز أو مثبطات PARP

- المصاب بـ سرطان الدم أو نخاع العظام مثل اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية أو الورم النخاعي

- من خضع لعملية زرع نخاع عظمي أو زرع خلايا جذعية في الأشهر الستة الماضية ، أو ما زلت تتناول الأدوية المثبطة للمناعة.

- أخبرك الطبيب بأنك تعاني من حالة رئوية حادة مثل التليف الكيسي أو الربو الحاد أو مرض الانسداد الرئوي المزمن الشديد .

- أى حالة تعني أنك معرض لخطر كبير جدًا للإصابة بالعدوى مثل SCID أو الخلايا المنجلية .

- تتناول أدوية تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل الجرعات العالية من الستيرويدات أو الأدوية المثبطة للمناعة .

- تعاني من حالة خطيرة في القلب وأنت حامل

- من يعانى من مشكلة في الطحال أو تمت إزالة الطحال .

- شخص بالغ مصاب بمتلازمة داون

- انسان بالغ يخضع لغسيل الكلى أو يعاني من مرض كلوي حاد (المرحلة 5) طويل الأمد

- تم تصنيفها على أنها شديدة الضعف سريريًا ، بناءً على الحكم السريري وتقييم احتياجاتك

- الاشخاص المعرضون لخطر متوسط "ضعيفون سريريًا"





- الأشخاص المعرضون لخطر معتدل من فيروس كورونا وهم كالآتي:





- من يبلغ من العمر 70 عامًا أو أكبر

- المصاب بحالة رئوية غير خطيرة مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو انتفاخ الرئة أو التهاب الشعب الهوائية.

- أمراض القلب مثل قصور القلب

- مرضى السكري

- من لديهم مرض مزمن في الكلى

- من يعانون مرض في الكبد مثل التهاب الكبد

- المصاب بحالة تؤثر على الدماغ أو الأعصاب مثل مرض باركنسون أو مرض العصبون الحركي أو التصلب المتعدد أو الشلل الدماغي

- من لديهم مخاطر عالية للإصابة بالعدوى

- إذا كنت تتناول أدوية يمكن أن تؤثر على جهاز المناعة مثل جرعات منخفضة من المنشطات