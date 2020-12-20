نوع جديد أكثر خطورة.. 7 أعراض للإصابة بـ فيروس كورونا المتحور

انتشرت سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا في بريطانيا مؤحرًا، نتج عنها ارتفاع هائل في أعداد الإصابات، وأوضح المسئولون 7 أعراض للسلالة الجديدة الأكثر خطرًا.

يقول رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسون»، إن سلالة فيروس كورونا الطافرة معدية بنسبة 70% أكثر من سلالات الفيروس السابقة التي ضربت المملكة المتحدة البريطانية.





وأمضت المجموعة الاستشارية الحكومية أيامًا في دراسة تهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة (NERVTAG) هذا الأسبوع من أجل تحليل الفيروس الجديد المتحور.





يقول جونسون: "لا يوجد دليل على أنه يسبب معدل وفيات أعلى، لكن خطورته في سرعة انتقاله بسهولة أكبر، فقد يكون أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70 ٪ من النسخة القديمة لمرض، ومازالت البيانات تخضع للمراجعة".





في حين أنه ليس من الواضح بالضبط سبب كون هذا الفيروس معديًا للغاية، صرح «كريس ويتي» كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، أنه يحتوي على "23 تحورًا مختلفًا".





أكد البروفيسور ويتي أن أكثر من 60% من الحالات الجديدة في لندن تبدو أنها ترجع للإصابة بالفيروس الجديد، مما يوضح مدى سرعة تحركها.





لكن التحور الكبير لا يتمثل في تقدم المرض، وليس المناعة، بل في سهولة الانتقال، ينتشر هذا الفيروس بسهولة أكبر وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لإبقائه تحت السيطرة.





يقول البروفيسور: "نحن بحاجة إلى الالتزام بأساسيات التأكد من تقليل الاتصال المباشر، وتقليل قدرة هذا الفيروس على الانتشار، وهذا هو السبب في ضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحفاظ على تحوره تحت السيطرة".





سواء كان الشخص مصابًا بفيروس كورونا الأصلي أو المتحور، فسيظل يعاني من:

1- السعال المستمر.

2- فقدان حاسة الشم.

3- فقدان حاسة التذوق.

4- ارتفاع درجة الحرارة.

5- يُصنف السعال المستمر على أنه سعال شديد لأكثر من ساعة أو ثلاث نوبات سعال أو أكثر في فترة 24 ساعة.

6- في حين أن درجة الحرارة المرتفعة تزيد عن 37.8 درجة مئوية.

7- التعب والإرهاق من الأعراض الشائعة أيضًا لأي من السلالات.