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رياضة

أفضل لاعب كمال أجسام في العالم.. المصري بيج رامي هزم الأمريكان وفاز بذهبية مستر أولمبيا و400 ألف دولار

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:34 ص
بيج رامي يفوز بلقب
بيج رامي يفوز بلقب مستر أولمبيا 2020
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حسام رضوان
فاز البطل المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ "بيج رامي Big Ramy" بلقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، في البطولة التي أقيمت في مركز أورانج كاونتي في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتوج رامي بلقب مستر أولمبيا والميدالية الذهبية وشيك بمبلغ 400 ألف دولار.

وبعد عرض مكثف للغاية في التحكيم المسبق، وصل كل شيء إلى نهائيات ليلة السبت. في النهاية، توج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا لعام 2020، ليثبت أنه أفضل لاعب كمال أجسام في العالم.

وجاء بيج رامي في المركز الأول بمكافأة 400 ألف دولار، وفي المركز الثاني براندون كاري والذي حصل على 150 ألف دولار، وفي المركز الثالث فيل هيث وسيحصل على 45 ألف دولار، ثم في المركز الرابع هادي شوبان وسيحصل على 45 ألف دولار، وفي المركز الخامس ويليام بوناك وسيحصل على 40 ألف دولار.

كما فاز بيج رامي بلقب "بطل الشعب 2020".

وقال موقع "فيتنس فولت" إن معظم الاهتمام كان متوجها إلى البطل براندون كاري ، وفيل هيث ، مع عودة فيل للفوز باللقب الثامن باعتباره أحد أكبر الأحداث. ومع ذلك ، عندما اعتلى الرياضيون المسرح ، كان بيج رامي هو الذي لفت الأنظاروكان في أفضل حالات حياته المهنية. لقد كان قادرًا على مطابقة أو التغلب على كل وضع ضد الأبطال ، وقد أعجب حقًا في طريقه إلى فوزه وجائزة بطل الشعب.

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