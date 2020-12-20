صحة أسوان تنظم دورة تدريبية حول مناهضة ختان الإناث.. صور



نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمود عبد الشافى على مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، دورة تدريبية حول مناهضة ختان الإناث والمضاعفات الطبية لعملية ختان الإناث وذلك بمقر نادي الأطباء بأسوان حيث تستمر فعاليات الدورة التدريبية حتي ٢٤ ديسمبر الجاري.





قد قام بتنظيم حملة توعية ميدانية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وذلك ضمن سلسلة الندوات واللقاءات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها. وكان فريق التوعية والإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان





شهدت الحملة عقد لقاءات بالمواطنين في مناطق كورنيش النيل وغرب أسوان وذلك بحضور الدكتورة أية سليمان مسئول وحدة إرضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية حيث تناولت اللقاءات تعريف المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.









وفي السياق ذاته قام فريق التوعية والإعلام بإدارة إدفو شرق الصحية بعقد لقاءات مع المواطنين المقبلين علي أعمال القافلة الطبية بقرية العطواني بمركز إدفو حيث يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.





فيما أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمشاركة المجتمعية الجادة مؤسسات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا ومساندتهم لمواجهة برد الشتاء، موجهًا مدير عام التضامن الاجتماعي بوضع آلية محكمة لتوزيع أعداد كبيرة من البطاطين التي تبرعت بها إحدى شركات المحمول لجميعيه الأورمان من خلال الجمعيات النشيطة علي مستوى مراكز المحافظة اعتبارًا من الأسبوع الحالي.





اقرأ أيضًا:وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان احترامه لجميع آراء ومقترحات وانتقادات المواطنين بسعة صدر كاملة لما تشهده المحافظة من نقلة نوعية غير مسبوقة في كافة قطاعات العمل العام، وخاصة مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذها لإضفاء اللمسة الجمالية وإبراز البانوراما الطبيعية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون دائمًا في أبهى صورها لضيوفها من الزائرين والسائحين.