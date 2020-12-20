وفاة سفير أمريكا لدى الكويت خلال غزو العراق

رحل خلال الساعات الماضية سفير أمريكا لدى الكويت في وقت الغزو الذي جرى قبل 30 سنة، وفق ما أوردت صحف كويتية.





توفي السفير السابق ويلسون ناثانيل هويل، الذي كان سفيرًا للولايات المتحدة في الكويت من 1987 إلى 1991.









وودعته السفيرة الأمريكية لدى الكويت، إلينا رومانوسكي، هويل وقالت "نودّع، ببالغ الأسى السفير السابق هويل، أحد رموز الصداقة العظيمة الأمريكية - الكويتية، والذي وافته المنيّة".





وكان هويل سفيرًا لأمريكا في الكويت، خلال الغزو العراقي، العام 1990.





وبعد إعلان الاحتلال العراقي إغلاق السفارة الأمريكية في الكويت في 24 أغسطس من ذلك العام، لجأ العديد من المواطنين الأمريكيين والمواطنين من دول غربية أخرى إلى مجمع السفارة، وتقرّر إبقاء البعثة مفتوحة، تحت الحصار، لأن العراق أعلن آنذاك أنه لن يسمح لغير الدبلوماسيين بمغادرة البلاد.





لكن بعد ذلك، سمح العراق لجميع الأشخاص الموجودين في المجمع بالمغادرة برًا، عن طريق بغداد، في منتصف ديسمبر 1990.





وفي تلك المرحلة، ترك هويل وبقية موظفيه السفارة غير مشغولة، وإن لم تكن مُغلقة من الناحية الفنية، إلى أن عاد خليفته، إدوارد غنيم عند تحرير الكويت.