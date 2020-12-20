برفقة علا رشدى .. شاهد الإعلامية إنجي علي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

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و ظهرت إنجى على فى الصورة برفقة عدد من أصدقائها ومن بينهم الفنانة علا رشدى .

وإعتمدت إنجى على إطلالة شتوية حيث إرتدت قميص جينز وبوت أسود، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات عل الصورة كالتالى :

-قمرر

-ربنا يخليكم لبعض





وتقدم إنجي علي أسبوعيا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف فيه أشهر نجوم الفن في السينما والدراما.





كانت إنجي علي تصدرت الترند شهر رمضان الماضي بعد حلقتها في برنامج "الجريئة وشيخ الحارة"؛ بسبب تصريحاتها وأزمتها مع الفنانة السورية أصالة نصري.



