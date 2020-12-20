استشاري يحذر من تقنية تبييض الأسنان بالإضاءة

قال الدكتور أحمد عز الدين، استشاري الأسنان والتركيبات الثابتة، إن التبييض لا يضر الأسنان بشكل عام، ولكن تقنية تبييض الأسنان من خلال الإضاءة مُنعت، لأنها تؤدي إلى آثار جانبية عند تجربتها أكثر من مرة على المدى الطويل.









وتابع "عز الدين"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن من يتناول القهوة أو السجائر بشكل كبير، لن يستمر معه التبييض أكثر من شهرين أو ثلاثة على حد أقصى، مضيفًا أن تقنية تبييض الاسنان في الشارع ليست احترافية، ومن الممكن أن تتم لحضور حدث ما، ولكنها شيء طارئ.









ولفت إلى أن تبييض الأسنان في المولات خطر، وقد يضر بالأسنان على المدى الطويل، خلاف أن الأدوات التي تستخدم للتبييض تكون في بعض الاحيان غير معقمة.