مخترع روبوت كورونا: حلمي ترك بصمة علمية و6 نصائح للنشء والشباب

من نوعه عالميًا في تطبيق مسحة الـ PCR للكشف عن وجود الفيروسات في الدم وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد بطريقة أيسر وأخف من الأيدي البشرية،

إن حلمه ترك بصمة علمية في مجال الذكاء الاصطناعي داخل مصر وخارجها بكل ما هو مفيد للبشرية و يرفع اسم مصر عاليًا.