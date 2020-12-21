الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء حتى نهاية الأسبوع

أفاد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء بالتزامن مع بدء فصل الشتاء.





وأضاف مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن طقس اليوم سيكون شبيها لطقس الـ 48 ساعة الماضية.





ولفت إلى أن البلاد فى ساعات الصبح تشهد شبورة كثيفة، والأماكن القريبة من المناطق الزراعية تشهد شبورة أكثر، ولذلك على قائدى السيارات السير بسرعة منخفضة.





وأشار إلى الثلاث أيام المقبلة ستشهد استقرارا فى الأحوال الجوية، ولكن على المواطنين الموجودين خارج البيت فى الساعات المتأخرة ارتداء الملابس الثقيلة.



