ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قمة خليجية في يناير.. تفاصيل جديدة بشأن المصالحة مع قطر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
Advertisements
ميس رضا
كشفت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، عن تفاصيل جديدة بشأن المصالحة الخليجية مع قطر فى ضوء ما أعلن عنه وزير الخارجية الكويتي بأن السعودية ستستضيف القمة الخليجية السنوية في الخامس من يناير . 


وقالت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،  إن المصالحة لن تتم إلا بتلبية قطر لقائمة المطالب الـ 13 ولن تتم بشكل فردي مع طرف من أطراف الرباعي العربي حتى وإن اختلفت التفاصيل من دولة لأخري، لافتة إلى أن أزمة الصيادين البحرينيين كشفت عن نوايا قطر بعدم إتمام المصالحة والتى دفعت بتوترات كبيرة بين الجانبين  . 


وأشارت الرشيد إلى أن الموقف المصري الإماراتي متطابق فى الرؤية تجاه المصالحة لاسيما وأن البلدين تعرضتا لحملة شرسة  من الإعلام القطري الكاذب الموجه والمحمل بالسموم، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة لولى عهد أبو ظبي إلى مصر جاءت بهدف التنسيق للمصالحة كما تطرقا الجانبان إلى الملفات التى تخص البلدين . 


واستنكرت "الرشيد"، الأكاذيب التى يبثها الإعلام القطري من تقارير تروج  للمصالحة بأنها جاءت بطلب من السعودية وأن قطر حققت انتصار  بطلب المصالحة رغم عدم تنفيذ المطالب الـ 13. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصالحة خليجية وشيكة.. الكويت تعلن طي صفحة خلاف قطر.. والسعودية تتحدث عن اقتراب الحل

البحرين تحذر من رسائل خطيرة متداولة بشأن الأزمة الخليجية

إعلامية كويتية: نجاح المصالحة الخليجية يتوقف على أمر واحد

إعلامية كويتية: السعودية لن تتمم المصالحة الخليجية إلا بقبول قطر المطالب الـ 13

حمد الكعبي: الرباعى العربي يرحب بالسلام.. وعلى قطر أن تنفذ المطالب

جمال بيومي: الإمارات من أكبر الدول المستثمرة فى مصر

ترشيحاتنا

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا

هل اقترب سيرينو من الانضمام للأهلي؟

حاجة ولا في الأحلام.. شاهد فخامة شقق المنقولين من عزبة الهجانة لـ «أهالينا».. فيديو وصور

عقب تعليق الرحلات الدولية.. السعودية تصدر تعليمات إلى طلابها بالخارج

لأول مرة منذ 20 عاما.. الجيش السوداني يسيطر على آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

أمن القاهرة: فحص ومعاينة لكشف ملابسات احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أعلى دائرى المعادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر هيونداي النترا 2021 في مصر

قبل نهاية العام.. أسعار السيارة سوزوكي 2020 في مصر

حصد مليوني مشاهدة.. تصرف إنساني من شاب تجاه مشرد كاد يتجمد بردًا