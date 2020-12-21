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تعليم

ننشر جداول امتحانات نصف العام الدراسي الأول بالدقهلية : تبدأ 16 يناير

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:35 م
جدول امتحانات الفصل
جدول امتحانات الفصل الدراسى الاول
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همت الحسينى
حصلت " صدى البلد" على جداول امتحانات نصف العام الدراسي الأول للمراحل التعليمية المختلفة بمحافظة الدقهلية

حيث تبدأ الامتحانات يوم ١٦ يناير المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث تعد اول امتحانات للنقل مع جائجه كورونا.

يذكر..ان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اكد انه سيتم تخفيض قوة العمل بالمصالح واجازات استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة وجهود مكثفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تخفيف اعداد العاملين بنسبة 50% من قوة العمل بشرط ألا يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين وطبقا لرؤية رؤساء المصالح، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن، حيث اصدر محافظ الدقهلية قرار المحافظة رقم 667 لسنة 2020 تضمن بان الاولوية فى الحصول على الاجازة هم، الموظفين الذين ثبت اصابتهم بفيروس كورونا حيث يمنح كل مصاب اجازة حدها الادنى 14 يوما من تاريخ الابلاغ عن الاصابة تزداد لحين شفائهم ووفقا للحالة الصحية لكل مصاب، كمايمنح الموظف المخالط للمصاب بالفيروس اجازة استثنائية وذلك طبقا لاجراءات التحقق من ذلك.

كما اوضح قرار محافظ الدقهلية ان الاجازة تمنح ايضا للموظف المصاب بأمراض مزمنة ( الضغط ، والقلب، السكر ، الكلى ...) ووفقا لما هوثابت بالملف الوظيفى، وتمنح الاجازة ايضا الموظفة الحامل ، والمرضعة ، والتى ترعى اطفالا اقل من 12 عاما ويستثنى من حكم هذه المادة العاملين بالصحة والتأمين الصحى وجميع المستشفيات والاسعاف والتعليم وكذا المرافق والتى تشمل الكهرباء والمياة والصرف الصحى والغاز. 

واشار المحافظ فى قرارة انه يجوز الاستعانة باى من العاملين الحاصلين على الاجازة الاستثنائية طبقا لاحتياجات العمل..

وشدد محافظ الدقهلية فى قراره على ضرورة التزام المواطنين والعاملين والمترددين على دور العبادة وجميع الاسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والخاصة بإرتداء الكمامة الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين ، كما تضمن قرار المحافظ حظر اقامة الافراح وما يماثلها من مناسبات فى الاماكن المغلقة وتطبيق العقوبات على المخالفين ، واكد محافظ الدقهلية على غلق دور المناسبات ودورات المياة الملحقة بدور العبادة وحظر اقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، وكذا غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات على المخالفين، كما اكد المحافظ على الالتزام بنسب الاشغال المقررة واجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهى والكافتيريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، ووجه محافظ الدقهلية لكافة الاجهزة المختصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصة ويعمل به من تاريخ صدوره.
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