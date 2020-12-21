ننشر أسماء المتأهلين للمرحلة الأخيرة من مسابقة مؤسسة فاروق حسني

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن أسماء المتأهلين للمرحلة النهائية من جوائز الفنون في مسابقتها للدورة الثانية ٢٠٢١،مسابقة ( التصوير - النحت - النقد الفني ).





وانتهتي أعضاء لجان التحكيم من التصويت علي الأعمال الفنية لمسابقات ( التصوير - النحت - النقد الفني) لإختيار وحصر الأعمال المؤهلة للمرحلة النهائية والمعرض الجماعي والمرشحة للجوائز طبقًا لمعايير التقيم، وهي كالتالي:





في مسابقة التصوير تقدم للجائزة عدد ٦٦٤ متسابق، تأهل للمرحلة قبل النهائية ١٣٢ متسابق، وتم تصفيتهم في المرحلة النهائية وتأهلهم للمعرض الجماعي وترشحهم للجائزة طبقًا طبقًا لمعايير التقيم الأتية :- ( الأصالة - الإبداع - القيمة الجمالية " التكوين ، الالوان ، الملمس " - التميز )، فتأهل عدد ٦٨ فنانًا، تبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة الف جنية، 50 خمسون الف جنية الجائزة الأولي، 30 ثلاثون الف جنية الجائزة الثانية،20 عشرون الف جنية الجائزة الثالثة.





أما مسابقة النحت، تقدم للجائزة عدد ١٠٦ متسابق، وتأهل للمرحلة قبل النهائية ٣٢ متسابق، وتم تصفيتهم في المرحلة النهائية وتأهلهم للمعرض الجماعي وترشحهم للجائزة طبقًا لمعايير التقيم الآتية :-

( الابتكار -المعاصرة - جودة الاداء ) مع مراعاة القيم الجمالية والتشكيلية للعمل الفني، فتأهل عدد ٢٢ فنانًا، و تبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة الف جنية، 50 خمسون الف جنية الجائزة الأولي، و30 ثلاثون الف جنية الجائزة الثانية، 20 عشرون الف جنية الجائزة الثالثة.





ومسابقة النقد الفني ( التشكيلي)، تقدم للجائزة عدد ٢٣ متسابق، تم تصفيتهم للمرحلة النهائية وترشح للجائزة طبقًا لمعايير التقيم الأتية: ( الإضافة - الإحاطة والالمام العلمي - الاسلوب - اللغه - المنهج - التوثيق - خصوصية التناول) فتأهل عدد ٥ من الباحثين، وتبلغ قيمة الجائزة ٦٠ ستون الف جنية ٣٠ ثلاثون الف جنية الجائزة الأولي، و 20 عشرون الف جنية الجائزة الثانية،١٠ عشرة الف جنية الجائزة الثالثة.





وأسماء المؤهلين للمرحلة النهائية للمسابقات (بالترتيب الأبجدي) هم:-

مسابقة التصوير

1 - آية الله جميل محمد

2 - آية سيد أحمد سنوسي

3 - آية عبد الوهاب محمد

4 - آية فوزي أبوخطوة محمد

5 - آية مصطفى مهيري عبدالعزيز

6 - أحمد صبري محمد القط

7 - أحمد صلاح الشحات عارف

8 - أحمد محمد مصطفي عثمان

9 - أروى محمد إبراهيم عبدالعزيز دويدار

10 - أمنية حمدي الهندي إبراهيم

11 - أمنيه اشرف احمد الرفاعي اسماعيل

12 - أميرة ممدوح محمد إبراهيم الشافعي

13 - أيمن محمد سعيد مصطفي خلاف

14 - إسراء ماجد حسن علي

15 - الشيماء سعد معني عبد الحليم

16 - بانسيه احمد عبد العزيز محمد

17 - بلال حمدي عيد قاسم

18 - تسنيم بدر محمد أحمد

19 - حازم حمادة ابراهيم السيد عمر مصرى

20 - حبيبة أبى طلعت مسلم

21 - داليا ماجد محمد محمود نجم

22 - دينا صموئيل نصر نسيم

23 - دينا عصام عبد العزيز عبد السلام النجار

24 - رامز محمد فؤاد أمين تاج الدين

25 - رحاب بلال ادهم حسن

26 - روان عبداللاه محمد بكر

27 - روذان اشرف احمد عبدالله حسن عدوان

28 - روشان احمد احمد القرشي

29 - سارة عاطف عزيز جرجس

30 - سارة ماهر سليمان

31 - ساره خالد سيد حسن السنباطي

32 - سالي جمال خليل عبد اللطيف النجار

33 - شادي سيد عتاب محمد

34 - شاهندة احمد زكي حسيب تعلب

35 - عمار إبراهيم صالح مقلد

36 - ليزا سمير زاهر بولس

37 - ليلى مصطفي عبد المنعم الصده

38 - لينا إبراهيم السيد الناغية

39 - مارسيل محسن ميشيل راغب

40 - مايكل موسى جميل شكر

41 - محمد أحمد محمد حجازى

42 - محمد احمد عبد العال حسن زيادة

43 - محمد امين التهامي

44 - محمد ايهاب محمد

45 - محمد جابر عبده البحيري

46 - محمد سيد أحمد السيد

47 - محمد عزت سيد محمد

48 - محمد عيد أحمد علي حبيب

49 - محمود عبد التواب سيد عاشور

50 - محمود هشام علي عبد الرازق

51 - مريم معتز محمد حسن طلبة

52 - مصطفي احمد حسين محمد

53 - منة الله إبراهيم أحمد أحمد عيسى

54 - ميران محمد سمير عبد الحليم

55 - مينا صفوت فؤاد مرقص

56 - مينا نصيف فهمى يعقوب

57 - ناجح أحمد محمود حسين العشرى

58 - ناروز حنا ملاك حنا

59 - ندى أحمد شريف محمد لطفي السعيد

60 - ندى محمود عبد المعبود صقر

61 - نور الأسلام أحمد صالح الجلالي

62 - نور خالد سعيد محمد

63 - نوران أحمد محمد سيد

64 - هالة خليل عبدالهادي الحداد

65 - هبة محسن عبد الفتاح عبد الحميد الكتبى

66 - ياسمين رضا شحاتة أبو المجد

67 - ياسمين عبد الناصر عبد المحسن أوجابيه

68 - يوستينوس وجيه بولس جاد السيد





مسابقة النحت

1 - أحمد طه احمد جودة بسيونى

2 - أحمد محمد السيد حافظ

3 - إسراء حاتم طه محمد نجيب

4 - إنجي بركات عباس عبدالله

5 - روان محمد فؤاد عباس

6 - ريم اسامه مصطفي عبد المجيد

7 - سارة متهر قاسم سيد

8 - سارة يوسف عبدالعال محمد

9 - شروق باسم رياض سليمان هلال

10 - عبدالرحمن علاء محمود العجوز

11 - عمر خالد زكي علي

12 - عمر عاطف صديق محمد

13 - للوه علي عبد الباسط عتش

14 - لينا اكرم طه المجدوب

15 - مازن شهاب الدين زين الدين عبده

16 - مايكل وحيد فؤاد غبور

17 - مروه يسري زكي عطيه

18 - مصطفى محمد المغاورى رواش

19 - مني عمر مصطفى العطيفى

20 - هاجر محمد حلمي محمود

21 - وئام علي عمر محمد

22 - يوستينا شحاتة فهمى شحاتة





مسابقة النقد الفني ( التشكيلي )

1 - أشرف محمد محمد حسن الصويني

2 - شيماء محمود احمد عبد الرحيم

3 - عمرو عصام أحمد عبد المنعم

4 - نهال هاني محمد السيد الشامي

5 - هاجر رجب محمد عثمان



