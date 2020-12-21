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فن

برفقة حماقي.. شاهد أحدث ظهور لـ أوس أوس وهو يغنى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" فيديو للفنان سمير غانم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر أوس أوس فى الصورة برفقة النجم محمد حماقى من إحدى حفلات الأخير وهو يغنى .

ويشارك محمد أسامة في مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

 

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

 

ومن أعمال أوس أوس مسلسل هوجان الذي عُرض في السباق الرمضانى 2019 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

وكان قد استعاد الفنان محمد أسامة "أوس أوس" أحد أبطال "مسرح مصر"، ذكريات مسلسل "هوجان" الذي عُرض في رمضان 2019، حيث نشر مقطع فيديو له من الكواليس، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وظهر في الفيديو أوس أوس برفقة الفنان محمد عادل إمام وكريم محمود عبد العزيز داخل لوكيشن العمل في حالة بهجة علي أنغام أغنية يالا ياهو يالا ياشوق نالت إعجاب متابعيه.

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