اقتصاد سوريا.. زراعة أكثر من 40 ألف هكتار بالقمح في حمص

وصلت المساحات المزروعة بالقمح المروي في حمص منذ بداية الموسم الزراعي الشتوي الحالي وحتى الآن إلى أكثر من 17023 هكتارا بنسبة تنفيذ 95 بالمئة وبالقمح البعل أكثر من 23478 هكتارا بنسبة تنفيذ 97 بالمئة.

وأكد مدير الزراعة المهندس نزيه الرفاعي في تصريحات عبر وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" أن المساحة المزروعة بالشعير المروي بلغت 388 هكتارا بنسبة تنفيذ 72 بالمئة وبالشعير البعل 36170 هكتارا بنسبة تنفيذ 78 بالمئة والفول الحب البعل 337 هكتارا بنسبة تنفيذ 92 بالمئة والفول الحب المروي 459 هكتارا بنسبة تنفيذ 98 بالمئة.

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وتتضمن خطة مديرية الزراعة في حمص للموسم الحالي على مستوى المناطق زراعة 41 ألفا و982 هكتارا بالقمح بزيادة قدرها 1820 هكتارا عن المساحات التي كانت مخططة العام الماضي.





وعلى صعيد آخر، حققت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة خلال العام الجاري أرباحًا بلغت قيمتها أكثر من 10 مليارات ليرة سورية.





وذكر مدير الشركة عبد الناصر مشعان في تصريح له اليوم أنه تم بيع نحو 37 ألف طن من مادة البيليت المادة الخام لإنتاج القضبان الحديدية.





ولفت المهندس مشعان إلى أن الشركة تواصل وعلى مدار الأربع والعشرين ساعة تزويد المواطنين والمشافي بغاز الأوكسجين النقي وفق تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لمعمل الأوكسجين التابع للشركة نحو 30 ألف متر مكعب مبينًا أنه تم بيع 32470 أسطوانة أوكسجين منذ بداية العام الجاري ولغاية اليوم.