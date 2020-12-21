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تعرف على حكاية أصل وفصل وما تمثله الـ نوستالجيا .. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:54 م
تقى سعيد، طالبة في
تقى سعيد، طالبة في كلية الاعلام جامعة القاهرة
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فرح علاء الخولي
قالت تقى سعيد، طالبة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن ضمن مشروع تخرجهم طلب منهم ان يقوموا بعمل حملة اجتماعية والتسويق لها سواء "اونلاين" او "اوفلاين"، فقاموا بعمل عصف ذهني لمجموعة من الأفكار واستقروا على فكرة "اصل وفصل" لإحياء التراث المصري بكل انواعه من عادات وتقاليد أو أكلات أو أماكن اثرية وتاريخية وغيرها من الأشياء التي تتعلق بالتراث.

وتابعت إسراء شاكر، طالبة في كلية الاعلام جامعة القاهرة، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، ان لديهم فضول دائم بمعرفة الماضي وحكاياته، ويقوموا بعمل بحث دائم عن التراث واساسه، مضيفة ان الهوية المصرية تحتوي على الكثير من التاريخ والاحداث، معقبة: "الهوية المصرية تستحق اننا نعرف اصلها وفصلها ايه".

وأوضحت أن المشروع به 20 شخصا، مقسمين على مجموعات صغيرة ولكن يصب كلهم في النهاية على نفس الفكرة، والاختلاف في مشروعهم هو البحث عن ما لا يعرفه الناس او الشائع من الاماكن او الحكايات، مشيرة إلي أنه كان هناك مجموعة من الصعاب واجهتهم في تنفيذ الفكرة من حيث التصوير والاعداد واللقاءات والبحث عن هذه الاماكن ولم يكن البحث عن طريق الانترنت فقط.

وذكرت تقى سعيد، انهم قاموا بعمل استطلاع رأي على الانترنت لمعرفة اكثر ما يحبه الناس او يميلون لمعرفته، واستهدف بشكل اكبر شريحة الشباب، والأهالي وشريحة كبار السن لان المشروع بالنسبة لهم "نوستالجيا".

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