ضبط محاولتي تهريب هواتف آيفون وأعشاب طبية مع راكبين في مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، محاولتي تهريب أحدهما لهواتف محمولة من مع راكب قادم من الإمارات، والأخرى لكمية من الأعشاب الطبية مع راكبة قادمة من السعودية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما وتحرير محاضر بالواقعتين.





الواقعة الأولى، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، استوقف عبد الرحمن الحسن عباس مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد المسافرين أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجاب بالنفي.





بعرض الراكب علي محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، والذي طلب من الراكب وضع حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة " X_Ray " للتفتيش تحت إشراف أسماء عزمي عبد الحميد مأمور الجمرك، حيص تلاحظ لها عدم وضع الراكب لحقيبة صغيرة علي جهاز الفحص محاولا اخفائها بوضع غطاء رأس فوقها، وتفتيشها يدويا عثر علي 16 هاتف محمول ماركة iPhone.





وأمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.





الواقعة الثانية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، اشتبه محمود سيد طه رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، راكبة مصرية، وبسؤالها عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجابت بالنفي.



على الفور كلف حسن حمدي مدير الحركة المشرف علي الصالة الموسمية، هشام محمد حافظ مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة، فتلاحظ له وجود أكياس فضية بين طيات ملابسها، وبسؤالها أقرت انها أعشاب طبية عبارة عن "حناء"، فيما كلف مصطفي حلمي الجندي مدير إدارة الجمرك بالتحقق من محتواها وتأكد له انها أعشاب مقوية للمناصب إجمالي 47 كيلو جرام.

وأمر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي كل من الدكتور ماجد موسى المدير العام وإبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك المشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.