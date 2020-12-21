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برلمان

إصابة الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر بفيروس كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:05 م
رئيس ائتلاف دعم مصر
رئيس ائتلاف دعم مصر
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فريدة محمد
أعلن أحمد قنديل المستشار الإعلامي للدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إصابة الدكتور عبد الهادى القصبى بفيروس كورونا منذ أيام قليلة.

جرى التأكد عقب شعوره بآلام شديدة على إثرها قام بإجراء مسحة طبية لفيروس كورونا وتأكدت إيجابياتها، وقرر أن يخضع حاليا للعزل المنزلى وفقا للبروتوكول الصحى العلاج.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، في آخر بيان إحصائي بشأن حالة انتشار فيروس كورونا، أمس، الأحد، عن خروج  336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و 7098 حالة وفاة.

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