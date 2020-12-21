ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

محبو الفلك يوثقون لحظة الاقتران العظيم لكوكبي المشترى وزحل ..صور

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:19 م
لحظة اقتران كوكبي
لحظة اقتران كوكبي المشترى وزحل
Advertisements
أماني إبراهيم
حدثت اليوم ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 400 عام، وهي تقاطع كوكبي المشترى وزحل في السماء، وظهرا بوضوح في السماء للحظات وجيزة، وتألقا معًا وكأنهما جسم واحد.

وحدث الاقتران العظيم للكوكبين عند غروب الشمس، وأوضح د. أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التوقيت قائلًا "تمت ملاحظته ومشاهدته عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وبعدها ظهر كوكب المشترى بعدة دقائق، إذ بدا فوقه زحل أقل لمعانًا".

وتعد ظاهرة الاقتران الكوكبي عبارة عن تكوين خط مستقيم من 3 أجرام سماوية في نظام الجاذبية، ويقصد بالاقتران اصطفاف جرمين سماويين أو أكثر على خط واحد في السماء، ويستخدم هذا المصطلح مع اصطفاف الكواكب مثل المشترى مع زحل أو الزهرة مع عطارد. 

وتتزامن هذه الظاهرة مع الانقلاب الشتوي، قبل عطلة عيد الميلاد، وتم رصد هذه الظاهرة بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام التليسكوب، حيث يكون الكوكبان على بعد 6 دقائق قوسية فقط من بعضهما.

محبو الفلك يوثقون لحظة الاقتران العظيم لكوكبي المشترى وزحل ..صور
محبو الفلك يوثقون لحظة الاقتران العظيم لكوكبي المشترى وزحل ..صور
محبو الفلك يوثقون لحظة الاقتران العظيم لكوكبي المشترى وزحل ..صور
محبو الفلك يوثقون لحظة الاقتران العظيم لكوكبي المشترى وزحل ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

معهد الفلك: 11 ظاهرة فلكية في نوفمبر.. أبرزها خسوف شبه ظلي للقمر

لن تراه الدول العربية| ظاهرة فلكية للقمر تحدث الاثنين المقبل لآخر مرة هذا العام

بدر القندس وخسوف شبه ظلي للقمر.. ظاهرتان يشهدهما العالم غدا

بعد 397 سنة.. عودة الظاهرة النادرة لـ الاقتران العظيم بين عملاقَيّ المجموعة الشمسية

الاقتران العظيم لـ المشترى وزحل 21 ديسمبر.. معهد الفلك يكشف التفاصيل

تأكيدا لما نشره صدى البلد.. البحوث الفلكية تصدر بيانا بشأن زلزال البحر المتوسط

ترشيحاتنا

صديقة والدته أجبرته على تدخين البانجو.. عامل يجبر طفله على استنشاق الباركينول وينشر الفيديو على فيس بوك

الإفراج عن المصرييَن بين طاقم السفينة المختطفة في خليج غينيا

أطعمة تسبب تلف الكلى.. احذر من تناولها

وزارة الصحة السعودية تكشف حقيقة انتشار سلالة كورونا الجديدة في المملكة

تأجيل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية .. تعرف على السبب

بعد تفشي سلالة جديدة للفيروس .. قرار أوروبي عاجل بشأن لقاحات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتمنى مقابلة الرئيس.. مصاب بمتلازمة داون يحلم بالانضمام للجيش وحضور منتدى الشباب

طريقة عمل الخنفروش البحريني.. وصفات لذيذة

صدى البلد يكرم ماجد المصري عن مسلسل الوجه الآخر .. صور