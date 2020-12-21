محبو الفلك يوثقون لحظة الاقتران العظيم لكوكبي المشترى وزحل ..صور

حدثت اليوم ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 400 عام ، وهي تقاطع كوكبي المشترى وزحل في السماء، وظهرا بوضوح في السماء للحظات وجيزة، وتألقا معًا وكأنهما جسم واحد.





وحدث الاقتران العظيم للكوكبين عند غروب الشمس، وأوضح د. أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التوقيت قائلًا "تمت ملاحظته ومشاهدته عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وبعدها ظهر كوكب المشترى بعدة دقائق، إذ بدا فوقه زحل أقل لمعانًا".





وتعد ظاهرة الاقتران الكوكبي عبارة عن تكوين خط مستقيم من 3 أجرام سماوية في نظام الجاذبية، ويقصد بالاقتران اصطفاف جرمين سماويين أو أكثر على خط واحد في السماء، ويستخدم هذا المصطلح مع اصطفاف الكواكب مثل المشترى مع زحل أو الزهرة مع عطارد.





وتتزامن هذه الظاهرة مع الانقلاب الشتوي، قبل عطلة عيد الميلاد، وتم رصد هذه الظاهرة بالعين المجردة دون الحاجة إلى استخدام التليسكوب، حيث يكون الكوكبان على بعد 6 دقائق قوسية فقط من بعضهما.



