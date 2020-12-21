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الديهي يناشد الهيئة العامة للاستعلامات بمقاضاة وكالة رويترز.. لهذا السبب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:01 م
الديهي
الديهي
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حمزة شعيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالة "رويترز" نقلت تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري بعنوان "خلق الأسواق في مصر"، قائلة إن البنك الدولي يتحدث عن أن القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، في حين أن البنك الدولي تحدث عن أن هناك استجابة متواضعة من القطاع الخاص لدعوات الدولة للمشاركة، فهل هذا يليق بوكالة "رويترز".

وطالب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، الهيئة العامة للاستعلامات بالرد على وكالة "رويترز"، وإصدار بيان لتوضيح سقطة "رويترز" المهنية في نقل تقرير البنك الدولي، معقبًا لـ "رويترز": "خلوا عندكم مهنية وشوية دم، أنتم كاذبين ومضللين"، مطالبًا الجمهور بالدخول على الانترنت للبحث عن تقرير البنك الدولي والتأكد من صحة كلامه وإشادة التقرير بقصة نجاح الاقتصاد المصري.

وناشد الهيئة العامة للاستعلامات برفع دعوى قضائية دولية ضد وكالة "رويترز"؛ لكون تقريرها يعرض المصالح الاقتصادية المصرية للخطر، ويضر الاقتصاد المصري بهذه التغطية غير الأمينة، معتبرًا أن هناك جهة معينة تقف خلف تقرير "رويترز"، مؤكدًا أن من لا يؤمن بأن هناك مؤامرة على مصر جزء من هذه المؤامرة.
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