توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 22/12/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع .. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 ديسمبر- كانون الاول 2020 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





برج الحمل:

مهنيًا: فرص مناسبة تنتظرك فاعرف كيف تستغلها لتجعل مشاريعك تتحقق وتسعى للمزيد منها.

عاطفيًا: كن مرنًا في علاقتك بالشريك فأنت لا تطيق فراقه أو الابتعاد عنه، وكذلك هو.

صحيًا: بعض الانزعاج في أطراف القدمين سببه كثرة الوقوف، فحاول التخفيف من ذلك.





برج الثور:

مهنيًا: قد يؤدي المحيط العائلي أو الاجتماعي دورًا في شؤونك المادية، ويشتد التنافر ويولّد فراقًا أو انفصالًا.

عاطفيًا: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق ذلك وينتظر منك هذا الامر منذ مدة.

صحيًا: خصّص بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية اللازمة، فأنت بغاية الشوق إلى سماع أن صحتك ممتازة.







برج الجوزاء:

مهنيًا: تتسلط الأضواء عليك، وتنجح في اختبار وتحصل على ترقية أو عرض مهمّ.

عاطفيًا: برودة التعامل مع الشريك ترخي بظلالها على العلاقة بينكما، فحاول أن تعمل بسرعة على تغيير طريقة التعامل قبل تفاقم الأمور.

صحيًا: نظم حياتك، وخصّص للعمل وقتًا، وللرياضة وقتًا، وأنت الرابح في نهاية المطاف.





برج السرطان:

مهنيًا: تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش أو متسرّع لأنك قد تندم لاحقًا.

عاطفيًا: أنت تعرف أكثر من غيرك أنّ الشريك لا يخطو خطوة دقيقة من دون استشارتك، عامله بالمثل.

صحيًا: تكثر الأنشطة الرياضية وتحتاج إلى بعض الهدوء لأنك بحاجة إلى الراحة الجسدية والفكرية.





برج الأسد:

مهنيًا: التعب الذي تشعر به سرعان ما يزول وتعود إلى نشاطك المعهود لإتمام أعمالك.

عاطفيًا: يحتاج الحبيب إلى تمضية بعض الوقت معك، يوم مناسب للقيام برحلة معه.

صحيًا: تلتقي شخصًا مهمًا يساعدك على تخطي المشاكل الصحية التي تعانيها.







برج العذراء:

مهنيًا: إياك والتسرع في اتخاذ قرارات مصيرية، ولا سيما في هذا اليوم العصيب الذي تمر به، بل راجع حساباتك على الصعد كافة.

عاطفيًا: تبدو أكثر إيجابية في حياتك العاطفية، ما يولد ارتياحًا لدى الشريك والقضاء معه أجمل الأوقات.

صحيًا: تعيش في محيط يولي الاهتمام بالصحة عناية كبيرة، فلا يمكنك أن تكون بعيدًا عن هذا الجو.





برج الميزان:

مهنيًا: تطوّرات كبيرة في حياتك المهنية، ومحطّات مهمة تساعدك على خلق فرص عمل أكبر من السابق.

عاطفيًا: عليك أن تصارح الشريك بكل الحقائق، لأنّ رد الفعل سيكون لمصلحتك مهما تعدّدت الآراء.

صحيًا: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك.





برج العقرب:

مهنيًا: الروتين في العمل هو من الأمور التي تسبب لك انزعاجًا كبيرًا، من الأفضل أن تجد الحلول سريعًا لهذه المسألة.

عاطفيًا: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.

صحيًا: لا تحاول التهرب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك.





برج القوس:

مهنيًا: لن تتأخر في استعمال كل ما قدّر لك من جاذبية بهدف التأثير في من تريد، وفي حال تصرفت بحسب مشاعرك فلن تتمكن من السيطرة على المواقف.

عاطفيًا: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعًا في نظر الحبيب، فيتحدث عنك أمام الناس مفاخرًا بك.

صحيًا: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي.





برج الجدي:

مهنيًا: اعتمد الهدوء والموضوعية كأساس لأي مشروع ولا تنفعل عند أول مبادرة استفزازية.

عاطفيًا: قد يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة.

صحيًا: اعمد إلى الابتعاد قليلًا عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.





برج الدلو:

مهنيًا: اضبط عصابك الحظ يدعم خطواتك على الرغم من كل شيء، ويحمل إليك دعمًا من قِبل بعض الزملاء هذا اليوم.

عاطفيًا: قد تحقق بعض الرغبات ويؤدي المحيط دورًا كبيرًا في حماية العلاقة الناشئة.

صحيًا: تبذل قصارى جهدك لتبرهن للجميع أنك قادر على حماية نفسك من الأمراض.





برج الحوت:

مهنيًا: كرمك وجودك وإحسانك إلى الآخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين الناس، وبانتظارك حدث سعيد قد يكون نجاحًا باهرًا.

عاطفيًا: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما.

صحيًا: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البر عاجله.

