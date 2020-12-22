الأرصاد الجوية توجه رسالة مطمئنة للصيادين وتحذر قائدي السيارات.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بالفعل بدأ أمس، الاثنين، فصل الشتاء رسميا، وبالرغم من ذلك ما زالت درجات الحرارة فى المعدلات الطبيعية من هذا العام، حيث نشهد طقسا دافئا على مدار اليوم، خاصة مع سطوع أشعة الشمس، ولكن يوجد انخفاض واضح في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى فى الصباح الباكر.









وأضافت إيمان شاكر، خلال حوارها فى برنامج" هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطقس يكون باردا على المناطق الشمالية للبلاد وأيضا على القاهرة، ولكن تشهد المناطق التى تقع على شمال وجنوب الصعيد طقسا مائلا للبرودة، حتى تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 10 درجات مئوية على شمال الصعيد تحديدا، منوهة إلى أنه تصل درجة الحرارة الصغرى فى منطقة كاترين إلى 4 درجات مئوية، وهذا يعود للطبيعية الجغرافية على أنها منطقة جبلية، فتنخفض درجة الحرارة بهذه المنطقة بصورة كبيرة.









وأشارت "شاكر" إلى أنه توجد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض المناطق، حيث تساعد على قلة الرؤية أقل من 1000 متر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، ونصحت قائدى السيارات بالقيادة الحكيمة على هذه الطرق، لافتة إلى أنه ما زالت توجد فرص سقوط الأمطار من متوسطة إلى خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، وسوف تستمر حتى نهاية الأسبوع.









وأكدت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحرين الأحمر والمتوسط فى اعتدال تام للأحوال الملاحية، حيث يتراوح ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، مشيرة إلى أنهما مهيآن تماما لعمليات الصيد والملاحة، ومن هنا طمأنت جميع الصيادين بممارسة عملهم بأمان، إنما منطقة خليج السويس دائما تشهد اضطرابا شديدا فى الملاحة البحرية، وقد تشهد ارتفاعا في الأمواج يصل إلى مترين ونصف المتر.









ونوهت "شاكر" إلى وجود فرص للأمطار الخفيفة والمتوسطة الأيام المقبلة، خاصة على السواحل الشمالية، وفرص لهبوب الرياح.





وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم 21 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية، مما يسبب الشعور بالبرد خلال فترات الليل.



