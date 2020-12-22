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ثقافة

إيجابيات في 2020.. 100 معرض كتاب بمختلف محافظات مصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أولت وزارة الثقافة خلال العام الجاري 2020، اهتمامًا بالغًا حتى يصل الكتاب والمعرفة إلى كافة المواطنين وخاصة في محافظات ودعما لصناعة النشر في ظل جائحة كورونا وتحقيقا للعدالة الثقافية كمحور من محاول استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وبحسب بيان، الثلاثاء، نظمت الوزارة من خلال قطاعاتها أكثر من 100 معرضا للكتاب على رأسها الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية  بمشاركة 900 دار نشر عربي ومصري واجنبي من 40 دولة حول العالم شغلوا 808 أجنحة وتخطى عدد زواره 3.8 مليون زائر واختيرت السنغال ضيف شرف الدورة وجمال حمدان شخصيته.

وتتابعت معارض الكتب على مستوى الجمهورية حيث تنوع توزيعها ما بين الجامعات مثل الأزهر، الإسكندرية، الودي الجديد، أسيوط، سوهاج وبني سويف ومدن ومراكز المحافظات مثل المنصورة قنا والأقصر ولأول مرة منذ فترة طويلة ينظم معرضا للكتاب بساحة دار الأوبرا.

كما وصلت معرض الكتب لأول مرة إلى (24) قرية في الصعيد مقسمة على (4) محافظات هي (5 ) قرى بأسيوط في مركز شباب قرية التمساحية ، ديروط الشريف، مركز شباب الشيخ نجيب ، ابنوب، النخيلة ، (6 ) قري بالمنيا هي  منشأة زعفرانة، أطسا البلد، بردنوها، ابوقرقاص، أبوان ودهمرو، ( 6) قرى بسوهاج هي بندار الكرمانية، الصلعا، طهطا، شطورة، طما وأم دومة، و (7)  قري بالوادي الجديد هي المنيرة، مدرسة الراشدة الثانوية، المعصرة، بيت ثقافة القصر، بولاق وشرق بولاق   إلى جانب عشرات المعارض الثابتة لقصور الثقافة بمقراتها في محافظات الصعيد أو التي تُنظم بالتوازي مع الأنشطة الثقافية والفنية التي تقام على مدار العام وتشارك بها أيضا هيئة الكتاب ، كما شاركت الوزارة في 4 معارض دولية هي نيودلهي، الدار البيضاء، مسقط والشارقة.

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