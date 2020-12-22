بعد تعليق الطيران .. قرار كويتي جديد بشأن رعايا الدول المحظورة

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن صدور قرار من سلطات الطيران المدني بشأن رعايا الدول الـ 34 المحظورة من دخول الكويت.





وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة لم تذكر اسمها، بأن القرار نص علي السماح بعودة المقيمين من الدول المحظورة، ممن يحملون إقامات سارية بعد فتح المجال الجوي لمدة يوم واحد فقط.





واشترط القرارا ان يكون الوافد اقام اسبوعين تماما في دولة غير ممنوعة، مع إحضار شهادة pcr.





وأشارت الصحيفة الي أن القرار يشمل أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى أيضا شريطة إثبات ذلك لدى الجهات المختصة.





واختتمت الصحيفة تصريحاته نقلا عن مصادرها بأنه يجري حاليا التنسيق لترتيب مسألة الرحلات الخاصة بعودة الجميع خلال الساعات المقبلة.









وكانت الصحيفة ذاتها قد كشفت في وقت سابق عن تكليف السلطات الكويتية لـ 3 شركات طيران هي الإماراتية، والاتحاد، والقطرية بتسير رحلات جوية لعودة الكويتين العالقين في الخارج الراغبين بالعودة الي البلاد وذلك علي مدار اليوم فقط.





يأتي ذلك بعد دخول قرار مجلس الوزراء الكويتي بتعليق الرحلات التجارية حيز التنفيذ نظرا لانتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد .





وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها أن عدد الرحلات المجدولة لعودة المواطنين اليوم، تبلغ 4 رحلات فقط، ومن المتوقع زيادتها خلال الساعات القادمة.





وكان ‏النائب مهند الساير عضو مجلس الأمة الكويتي قد كشف في وقت سابق عن اتخاذ وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، قرارا جديدا بشأن العالقين الكويتين في مختلف دول العالم.





وأوضح النائب الكويتي عبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر أنه تم التواصل مع وزير الصحة بشأن العالقين في دول العالم المختلفة «ترانزيت»،وأكد الوزير على فتح المجال الجوي لهم اليوم لدخول الكويت.





ويشار الي ان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد اعلن الأمس الاثنين تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية.





وأوضح المزرم - أنه تقرر بدء تطبيق قرار الغلق اعتبارا من الساعة 11:00 مساء أمس الاثنين، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021



