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أخبار العالم

تغيير برنامج الزيارة.. وصول أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى المغرب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وصلت أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى العاصمة المغربية الرباط، والتي تقل وفدا أمريكيا وإسرائيليا مشتركا، وذلك بعد إعلان التطبيع بين الطرفين.


وهبطت الطائرة في مطار الرباط سلا واستغرقت 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط.


ويرأس الوفد الامريكي الإسرائيلي المشترك جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته وكبير مستشاريه، ، ورئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي مائير بن شباط.


وقالت مجلة "طنجة" المغربية، إن الصحافة المغربية لن تتمكن من مواكبة هذه الزيارة بشكل مباشر، بعد ترتيبات اللحظة الأخيرة التي عدلت البرنامج، إذ تقلصت مدة تواجد الوفد الإسرائيلي في المغرب من يومين اثنين إلى نصف يوم فقط.


من ناحية أخرى قررت الحكومة المغربية إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى من الساعة 8 مساء، وفرض حظر التجول ليلا بدءا من غد الأربعاء من الساعة التاسعة ليلا حتى السادسة صباحا ولمدة 3 أسابيع، وذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19 ). 


كما قررت الحكومة منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ فضلا عن الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.
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