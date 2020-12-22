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أخبار البلد

بعد نجاح البيوجاز بـ بني حسن.. البيئة تمول تنفيذ المشروع في 19 قرية بالمنيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:40 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يرافقهما اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وحدات البيوجاز التي تم افتتاحها صباح اليوم، الثلاثاء، ضمن مشروع ٦٠ وحدة بيوجاز منزلية بقرية بني حسن بالمنيا.

وأشادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدور المجتمع المدني في التعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية لإنجاز المشروع، من خلال تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتشجيعهم على خوض التجربة.

كما أشادت بالأفكار المبتكرة للمشروعات التي تحقق ترشيد استهلاك الموارد بما يعود على العائلة المصرية بتوفير في الموارد أو عائد اقتصادي مباشر. 

وأعربت عن سعادتها بالاشتراك مع وزارة البيئة ومحافظة المنيا في هذا المشروع، والعمل على نشره ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "تكافل وكرامة"؛ لتحسين معيشة الأسر المصرية. 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية المشروع الرائد الذي يحول مخلفات الحيوانات والمخلفات الزراعية إلى طاقة نظيفة ورخيصة وسماد عضوي تستفيد منه المرأة الريفية في الأغراض المنزلية والحقل، حيث ساعد على تحويل الملوث إلى ميزة اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تطمح لنشر هذه التكنولوجيا في مختلف القرى المصرية، وتم الاتفاق مع  محافظ المنيا على تنفيذ المشروع في ١٩ قرية بالمحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث ستقدم وزارة البيئة الدعم الفني بالتكنولوجيا والخبراء وتدريب الشباب عليها لتوفير فرص عمل خضراء، إضافةً إلى توفير التمويل من خلال اتفاقية الشراكة بين وزارة البيئة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أهمية هذا النوع من المشروعات لتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنيا، معلنا تعميم المشروع بأكثر من قرية من قرى المحافظة.

بعد نجاح البيوجاز بـ بني حسن.. البيئة تمول تنفيذ المشروع في 19 قرية بالمنيا
بعد نجاح البيوجاز بـ بني حسن.. البيئة تمول تنفيذ المشروع في 19 قرية بالمنيا
بعد نجاح البيوجاز بـ بني حسن.. البيئة تمول تنفيذ المشروع في 19 قرية بالمنيا
بعد نجاح البيوجاز بـ بني حسن.. البيئة تمول تنفيذ المشروع في 19 قرية بالمنيا
بعد نجاح البيوجاز بـ بني حسن.. البيئة تمول تنفيذ المشروع في 19 قرية بالمنيا
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