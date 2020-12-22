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رسالة طمأنة من الأرصاد الجوية بشأن طقس الغد.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية غدًا، الأربعاء، ستشهد استقرارًا، وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية غدًا، وأمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري.

وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "لابد من الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة".

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة غدًا، الأربعاء، على السواحل الشمالية للبلاد وجنوب سيناء، وتكون هناك رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ويكون الطقس، معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارًا، مائلا للدفء على الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلا ليسود طقس شديد البرودة والرياح معتدلة.

وتبقى الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة، الشبورة الجوية الكثيفة على الطرق خلال الساعات الباكرة من الصباح والمتأخرة من الليل.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة والوجه البحري 20 للعظمى و13 للصغرى، السواحل الشمالية 20 للعظمى و14 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11.

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