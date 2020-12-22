ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لمرضى الصرع .. 9 نصائح للنوم الجيد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:56 م
لمرضى الصرع .. 9
لمرضى الصرع .. 9 نصائح للنوم الجيد
Advertisements
اسماء محمد
يساعد الحصول على نوم جيد ليلًا عقولنا على التعافي من أحداث اليوم ، حتى نتمكن من العمل بشكل جيد في اليوم التالي وبالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بالصرع ، يمكن لقلة النوم أن تزيد من احتمالية حدوث النوبات أما الذين يعانون من النوبات في الليل يمكن أن يجعلهم يشعرون بالتعب أثناء النهار.

قال دكتور هيو سلسيك ، مستشفى لندن الملكي للطب المتكامل فى تصريحات لموقع " epilepsysociety " أن العلاقة بين الصرع والنوم معقدة للغاية أثناء النوم يكون الدماغ نشطًا ، ويعالج المعلومات لمساعدتنا على التعلم ويتغير نشاط الدماغ خلال مراحل النوم المختلفة.

نصائح للحصول على نوم جيد
قد يكون هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لمساعدتك في الحصول على نوم جيد ليلًا، وهى:

• إذا كنت تتناول عادة مشروبًا ساخنًا قبل النوم ، فجرب مشروبًا بالحليب بدلًا من مشروب يحتوي على الكافيين "تشير الأبحاث إلى أن تقليل الكافيين قبل النوم بست ساعات يمكن أن يزيد من جودة النوم".

• حاول تجنب تناول الوجبات أو شرب الكحول في وقت متأخر من الليل.

• حاول الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم ، وحدد موعد نوم منتظم.

• حاول تقليل الإلهاء وتجنب الإزعاج أثناء الليل عن طريق إبقاء الأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية خارج غرفة النوم.

• حاول الاسترخاء قبل النوم وتجنب مشاهدة التلفاز أو استخدام الكمبيوتر قبل النوم مباشرة.

• اخلق بيئة هادئة بالحفاظ على درجة حرارة غرفتك مريحة ومظلمة قدر الإمكان.

• تأكد من أن سريرك مريح وأن وسادتك توفر لك الدعم الكافي.

• إذا كنت تأخذ قيلولة أثناء النهار ، فحاول أن تقصر نفسك على 15 دقيقة أو أقل. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على نمط نوم منتظم أثناء الليل.

إذا كانت لديك مشاكل في النوم ، يمكن أن يحيلك طبيبك أو استشاريك إلى عيادة النوم المتخصصة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مخاطر قلة النوم العميق

لنوم مريح .. علاج الأرق بـ 9 نصائح ذهبية

16 نصيحة لعلاج الأرق واضطرابات النوم .. أبرزها ممارسة هذه الرياضات.. و حيل تساعد على التخلص من القلق

اعرف أسباب الكلام أثناء النوم

بـ 9 نصائح .. طرق للسيطرة على نوم الطفل في الشهر الأول

15 سببا لحدوث نوبة قلبية غير متوقعة

ترشيحاتنا

جراحة ناجحة لـ ناصر ماهر.. تعرف على مدة غيابه عن الملاعب

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد سلالة كورونا الجديدة.. الأوقاف تحسم الجدل بشأن إغلاق المساجد

علاقات دبلوماسية كاملة.. التوقيع على إعلان ثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

مخالفات مالية وإدارية.. العدل تحيل 9 مسئولين بشركة مياه الشرب بالدقهلية للمحاكمة

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

500 وفاة بكورونا من الأطباء والتمريض.. نجوى الشافعي تكشف مفاجأة

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

إصابة طارق حامد ومحمود علاء بـ فيروس كورونا

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت