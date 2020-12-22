لمرضى الصرع .. 9 نصائح للنوم الجيد

يساعد الحصول على نوم جيد ليلًا عقولنا على التعافي من أحداث اليوم ، حتى نتمكن من العمل بشكل جيد في اليوم التالي وبالنسبة لبعض الأشخاص المصابين بالصرع ، يمكن لقلة النوم أن تزيد من احتمالية حدوث النوبات أما الذين يعانون من النوبات في الليل يمكن أن يجعلهم يشعرون بالتعب أثناء النهار.





قال دكتور هيو سلسيك ، مستشفى لندن الملكي للطب المتكامل فى تصريحات لموقع " epilepsysociety " أن العلاقة بين الصرع والنوم معقدة للغاية أثناء النوم يكون الدماغ نشطًا ، ويعالج المعلومات لمساعدتنا على التعلم ويتغير نشاط الدماغ خلال مراحل النوم المختلفة.





نصائح للحصول على نوم جيد

قد يكون هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لمساعدتك في الحصول على نوم جيد ليلًا، وهى:





• إذا كنت تتناول عادة مشروبًا ساخنًا قبل النوم ، فجرب مشروبًا بالحليب بدلًا من مشروب يحتوي على الكافيين "تشير الأبحاث إلى أن تقليل الكافيين قبل النوم بست ساعات يمكن أن يزيد من جودة النوم".





• حاول تجنب تناول الوجبات أو شرب الكحول في وقت متأخر من الليل.





• حاول الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم ، وحدد موعد نوم منتظم.





• حاول تقليل الإلهاء وتجنب الإزعاج أثناء الليل عن طريق إبقاء الأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية خارج غرفة النوم.





• حاول الاسترخاء قبل النوم وتجنب مشاهدة التلفاز أو استخدام الكمبيوتر قبل النوم مباشرة.





• اخلق بيئة هادئة بالحفاظ على درجة حرارة غرفتك مريحة ومظلمة قدر الإمكان.





• تأكد من أن سريرك مريح وأن وسادتك توفر لك الدعم الكافي.





• إذا كنت تأخذ قيلولة أثناء النهار ، فحاول أن تقصر نفسك على 15 دقيقة أو أقل. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على نمط نوم منتظم أثناء الليل.





إذا كانت لديك مشاكل في النوم ، يمكن أن يحيلك طبيبك أو استشاريك إلى عيادة النوم المتخصصة.



